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Los Olivos: atacan a balazos centro médico para brevetes por tercera vez en apenas seis meses

El ataque ocurrió a las 3.30 a. m. y dejó más de 20 impactos en mamparas y puertas. La Policía acordonó el área mientras peritos recopilaban evidencias para identificar el arma utilizada.

Centro médico en Los Olivos es atacado a balazos por tercera vez en seis meses
Centro médico en Los Olivos es atacado a balazos por tercera vez en seis meses | Captura América
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Un centro médico donde se realizan exámenes para obtener, renovar o revalidar licencias de conducir fue atacado a balazos durante la madrugada del sábado 5 de septiembre en la avenida Beta, en Los Olivos. Se trata del tercer atentado contra el establecimiento en aproximadamente seis meses, según los vecinos.

El ataque ocurrió cerca de las 3.30 a. m. La Policía encontró 11 casquillos de bala en los exteriores del local, mientras que las mamparas, puertas y la reja metálica presentaban más de 20 impactos de proyectiles.

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Peritos de Criminalística acudieron al lugar para recoger evidencias y determinar las características del arma utilizada, así como la forma en que se produjo el atentado.

Tercer ataque en seis meses

Los vecinos indicaron que el establecimiento ya sufrió otros dos ataques en los últimos seis meses. El local sería el único centro médico de esta zona de Los Olivos que ha sido blanco de este tipo de atentados.

Una hipótesis preliminar apunta a que los autores llegaron a bordo de una motocicleta y dispararon contra el establecimiento mientras se desplazaban por la avenida Beta. Las investigaciones deberán corroborar esta versión.

La Policía acordonó la zona y restringió temporalmente el tránsito en uno de los sentidos de la avenida para facilitar las diligencias. El centro médico permaneció cerrado durante la intervención de los peritos.

Cámaras bajo revisión

En los alrededores del establecimiento existen cámaras de seguridad que podrían ayudar a identificar a los responsables. Una de ellas pertenece a la Municipalidad de Los Olivos y apunta hacia la avenida, aunque hasta el momento no se ha podido acceder a sus imágenes.

Las autoridades buscan determinar quiénes perpetraron el ataque y establecer si existe relación con los dos atentados anteriores contra el mismo establecimiento.

El local informó a algunos pacientes que la atención se reanudaría desde las 8.00 a. m., una vez que culminen las diligencias de Criminalística.

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