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Enfrentamiento entre pandilleros desata balacera y deja un herido en Los Olivos

Las imágenes muestran a un grupo de jóvenes corriendo, mientras uno de ellos cae al suelo. Dos agresores se acercan y uno dispara al joven, antes de escapar rápidamente del lugar.

La balacera desató el pánico entre los vecinos de la zona de Los Olivos.
La balacera desató el pánico entre los vecinos de la zona de Los Olivos. | Composición LR
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Una balacera registrada en inmediaciones del parque Virgen del Carmen, en la zona de Covida, distrito de Los Olivos, dejó a un joven herido luego de que dos sujetos lo atacaran la noche del último miércoles 9 de septiembre. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona.

En las imágenes se observa a un grupo de jóvenes corriendo por los alrededores del parque. En determinado momento, uno de ellos tropieza y cae al pavimento. Segundos después, dos presuntos atacantes se acercan hasta donde se encuentra tendido. Uno de los sujetos saca un arma de fuego y dispara contra el joven, quien permaneció en el suelo tras el ataque. Luego, ambos individuos se retiran rápidamente del lugar.

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Testigos cuestionan actuación policial

De acuerdo con versiones recogidas entre testigos, el caso no estaría siendo investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP), debido a que no se habrían encontrado pruebas físicas en el lugar donde ocurrió la balacera.

Hasta el momento, tampoco se han precisado las circunstancias que originaron el ataque ni la identidad del joven herido. Se espera que las autoridades determinen si el hecho estaría relacionado con un enfrentamiento entre grupos de jóvenes o con algún acto delictivo ocurrido previamente.

Los vecinos de Covida han expresado su preocupación por la presencia de sujetos armados y la ocurrencia de hechos violentos en espacios públicos, por lo que solicitan una mayor vigilancia en los alrededores del parque Virgen del Carmen.

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