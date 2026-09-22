Excancilleres cuestionan abstención del Perú sobre Palestina y piden explicaciones al Gobierno

Cinco exministros y exviceministros de Relaciones Exteriores cuestionaron la abstención del Perú en una reciente votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación del presidente de Palestina, Mahmud Abbas, y pidieron al Gobierno explicar las razones que sustentaron su decisión.

Diego García-Sayán, Manuel Rodríguez Cuadros, Eda Rivas Franchini, César Landa Arroyo y José Antonio Meier señalaron que la posición adoptada por el Perú se aparta de la política exterior que el país ha mantenido históricamente respecto de los derechos del pueblo palestino.

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La abstención del Perú se aparta de la posición histórica que el Estado peruano ha sostenido, desde 1947, respecto de los derechos del pueblo palestino y de su participación en las Naciones Unidas. Esta posición se reafirmó con el reconocimiento del Estado de Palestina por el Perú en 2011 y con el copatrocinio peruano de la Resolución 67/19, aprobada en 2012, mediante la cual se le reconoció la condición de Estado observador no miembro, se lee.

Los excancilleres precisaron que la votación cuestionada no estuvo relacionada con el fondo del conflicto entre Palestina e Israel, sino con la participación del presidente palestino en la Asamblea General de la ONU. En ese sentido, consideraron necesario que el Gobierno explique por qué el Perú decidió abstenerse.

La votación no estuvo referida al fondo del conflicto palestino-israelí, sino a la participación del Presidente del Estado de Palestina en la Asamblea General. La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 152 Estados, frente a tres votos en contra y cuatro abstenciones, entre ellas la del Perú. En ese contexto, consideramos necesario que el Gobierno explique las razones que sustentaron la posición adoptada, agregaron.

Pronunciamiento de excancilleres.

Excancilleres piden una política exterior autónoma

En el documento, los exfuncionarios también sostuvieron que el interés nacional exige que el Perú preserve la coherencia de su política exterior, respete el derecho internacional y las decisiones de las Naciones Unidas.

La política exterior peruana debe responder, de manera permanente, al interés nacional del Perú y a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. La cooperación y las relaciones de amistad con otros Estados son valiosas, pero deben desarrollarse sobre la base del respeto mutuo, la autonomía de las decisiones nacionales y la coherencia con las posiciones históricas del Perú, indicaron.

Asimismo, reafirmaron la importancia de que el Perú mantenga una política exterior autónoma, institucional, previsible y sustentada en el derecho internacional, así como en los principios y propósitos de las Naciones Unidas.

Cabe recordar que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue aprobada con 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, entre ellas la del Perú. La medida estuvo referida a autorizar la participación del presidente del Estado de Palestina en la Asamblea General.

La votación fue inusual ya que Perú había respaldado anteriormente distintas resoluciones relacionadas con los derechos del pueblo palestino y su participación en organismos internacionales. Por ejemplo, en 2011, Perú reconoció al Estado de Palestina y, en 2012, copatrocinó la Resolución 67/19 de la Asamblea General, mediante la cual se le otorgó la condición de Estado observador no miembro de las Naciones Unidas.