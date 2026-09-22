Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
Política

Excancilleres cuestionan abstención del Perú sobre Palestina y piden explicaciones al Gobierno

Diego García-Sayán, Manuel Rodríguez Cuadros, Eda Rivas Franchini, César Landa Arroyo y José Antonio Meier señalaron que la decisión adoptada se aparta de la histórica postura peruana en favor del pueblo palestino.

Excancilleres cuestionan abstención del Perú sobre Palestina y piden explicaciones al Gobierno
Excancilleres cuestionan abstención del Perú sobre Palestina y piden explicaciones al GobiernoComposición LR
google iconLa República en Google

Cinco exministros y exviceministros de Relaciones Exteriores cuestionaron la abstención del Perú en una reciente votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación del presidente de Palestina, Mahmud Abbas, y pidieron al Gobierno explicar las razones que sustentaron su decisión.

Diego García-Sayán, Manuel Rodríguez Cuadros, Eda Rivas Franchini, César Landa Arroyo y José Antonio Meier señalaron que la posición adoptada por el Perú se aparta de la política exterior que el país ha mantenido históricamente respecto de los derechos del pueblo palestino.

Video destacado

ROSA MARÍA PALACIOS EXPLICA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La abstención del Perú se aparta de la posición histórica que el Estado peruano ha sostenido, desde 1947, respecto de los derechos del pueblo palestino y de su participación en las Naciones Unidas. Esta posición se reafirmó con el reconocimiento del Estado de Palestina por el Perú en 2011 y con el copatrocinio peruano de la Resolución 67/19, aprobada en 2012, mediante la cual se le reconoció la condición de Estado observador no miembro, se lee.

Puedes ver

Susel Paredes a Carlos Bruce: "Lleva a dos exministros de Boluarte, ya no es "techito" es "dinito"

lr.pe

Los excancilleres precisaron que la votación cuestionada no estuvo relacionada con el fondo del conflicto entre Palestina e Israel, sino con la participación del presidente palestino en la Asamblea General de la ONU. En ese sentido, consideraron necesario que el Gobierno explique por qué el Perú decidió abstenerse.

La votación no estuvo referida al fondo del conflicto palestino-israelí, sino a la participación del Presidente del Estado de Palestina en la Asamblea General. La resolución fue aprobada por una amplia mayoría de 152 Estados, frente a tres votos en contra y cuatro abstenciones, entre ellas la del Perú. En ese contexto, consideramos necesario que el Gobierno explique las razones que sustentaron la posición adoptada, agregaron.

Pronunciamiento de excancilleres.

Pronunciamiento de excancilleres.

Puedes ver

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

lr.pe

Excancilleres piden una política exterior autónoma

En el documento, los exfuncionarios también sostuvieron que el interés nacional exige que el Perú preserve la coherencia de su política exterior, respete el derecho internacional y las decisiones de las Naciones Unidas.

La política exterior peruana debe responder, de manera permanente, al interés nacional del Perú y a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. La cooperación y las relaciones de amistad con otros Estados son valiosas, pero deben desarrollarse sobre la base del respeto mutuo, la autonomía de las decisiones nacionales y la coherencia con las posiciones históricas del Perú, indicaron.

Asimismo, reafirmaron la importancia de que el Perú mantenga una política exterior autónoma, institucional, previsible y sustentada en el derecho internacional, así como en los principios y propósitos de las Naciones Unidas.

Puedes ver

Trece candidatos debaten hoy rumbo a la alcaldía de Lima: López Aliaga estaría en representación de Renovación Popular

lr.pe

Cabe recordar que la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas fue aprobada con 152 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, entre ellas la del Perú. La medida estuvo referida a autorizar la participación del presidente del Estado de Palestina en la Asamblea General.

La votación fue inusual ya que Perú había respaldado anteriormente distintas resoluciones relacionadas con los derechos del pueblo palestino y su participación en organismos internacionales. Por ejemplo, en 2011, Perú reconoció al Estado de Palestina y, en 2012, copatrocinó la Resolución 67/19 de la Asamblea General, mediante la cual se le otorgó la condición de Estado observador no miembro de las Naciones Unidas.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 22 de septiembre de 2026

Por Carlin | 22 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 21 de septiembre de 2026

Por Carlin | 21 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

"Jhonsson Pulpo" es trasladado a la Base Naval del Callao para cumplir 36 meses de prisión preventiva

Un antiguo antibiótico demuestra una vez más su eficacia frente a una superbacteria

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Keiko Fujimori reitera en calificar como organizaciones terroristas a grupos criminales en Asamblea General de la ONU

13 candidatos debaten hoy rumbo a la alcaldía de Lima: Rafael López Aliaga confirmó su participación

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Debate municipal 2026 EN VIVO: sigue la transmisión con los 13 candidatos a la alcaldía de Lima

Keiko Fujimori reitera en calificar como organizaciones terroristas a grupos criminales en Asamblea General de la ONU

13 candidatos debaten hoy rumbo a la alcaldía de Lima: Rafael López Aliaga confirmó su participación