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Sociedad

Caso Liceo Naval: adultos que estaban en el bus podrían recibir hasta 30 años de cárcel, señala abogado de la víctima

La defensa legal sostiene que los adultos presentes durante la agresión al estudiante habrían incurrido en una omisión criminal y cuestiona que no intervinieran para protegerlo.

Adultos en bus durante agresión a alumno del Liceo Naval podrían enfrentar investigación por omisión
Adultos en bus durante agresión a alumno del Liceo Naval podrían enfrentar investigación por omisión
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Los adultos que se encontraban en el bus durante la agresión contra un alumno del Liceo Naval podrían afrontar una investigación por su presunta responsabilidad al no impedir el ataque, según el abogado de la familia de la víctima, Jorge Petrozzi. El letrado sostuvo que quienes tenían el deber de proteger a los estudiantes podrían responder bajo la figura de comisión por omisión, contemplada en el artículo 13 del Código Penal.

“Es una omisión criminal y la consecuencia de ello de acuerdo a nuestro Código Penal es que reciben la pena del delito cometido por las personas quienes ellos evitaron custodiar o impedir que realizaran el hecho punible”, declaró a Exitosa.

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El abogado sostuvo que, debido a esta figura, los adultos podrían recibir una pena de hasta 30 años de prisión si la investigación determina que corresponde atribuirles responsabilidad por el delito cometido. “Y como se trata de adultos, ellos enfrentarían una pena que puede llegar hasta los 30 o 31 años privativa de la libertad por haber permitido que esto ocurra”, señaló.

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¿Quiénes estaban a cargo de los estudiantes?

Petrozzi afirmó que tres adultos se encontraban en el bus durante el traslado de los alumnos. La defensa considera que dos de ellos, profesores del colegio, tenían un deber de protección frente a los estudiantes y deberán explicar ante las autoridades por qué no intervinieron ante la agresión.

“Porque tenían el deber jurídico, por su posición, de impedir que tal acto se realizara. Entonces esas personas van a tener en su momento que responder”, manifestó. Añadió que primero deberán ser interrogados como parte de la investigación y que tendrán derecho a ejercer su defensa.

El letrado diferenció la situación del conductor de la de los docentes. “El chofer, que consideramos que no debería tener mayor responsabilidad porque se dedicaba a manejar, no era su función proteger a los menores. Pero sí los dos adultos profesores del colegio que no pueden decir que no han escuchado ni han sabido nada”, enfatizó.

La eventual responsabilidad de los adultos deberá establecerse a partir de las diligencias y elementos que reúna la investigación. Petrozzi señaló que las personas involucradas tendrán que responder ante las autoridades por las circunstancias que rodearon su actuación durante el traslado.

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