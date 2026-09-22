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Cañete: Rescatan dos prestamistas y capturan a 5 secuestradores

Presuntos integrantes de una facción del Tren de Aragua secuestraron a una pareja de prestamistas y se los llevaron a una vivienda alquilada hacia donde fueron seguidos por un dron. Captura fue realizada en flagracia y en tiempo récord.

Rescaye de dos secuestrados en Cañete.
Rescaye de dos secuestrados en Cañete.
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La tarde de este martes 22 de septiembre, una pareja de ciudadanos extranjeros fueron rescatados por la Policía y personal del serenazgo de Cañete, luego de haber sido secuestrados en esa ciudad, ubicada al sur de Lima. La operación terminó con la captura de cinco delincuentes venezolanos que habían alquilado una vivienda para mantener cautivas a las víctimas

El hecho se registró en el sector de la urbanización Sindicato de Choferes, en la zona de Valle Hermoso, donde varios hombres que se movilizaban en dos vehículos ingresaron a un inmueble con dos personas que tenían los rostros cubiertos con capuchas y maniatados.

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Según las primeras investigaciones, los sujetos intimidaron con armas de fuego y amordazaron a un hombre y a una mujer que se dedicaban al préstamo de dinero. En la calle Garro con 9 de diciembre los obligaron a subir a uno de los vehículos para emprender la huida.

Tras conocerse el secuestro, alertados por los vecinos, personal de la Municipalidad de Cañete dispuso de un drone y junto al Escuadrón de Emergencia y Halcones desplegaron un operativo para ubicar a las víctimas y cerrar las posibles rutas de escape de los responsables.

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Durante la reacción, el aparato aéreo captó el preciso instante cuando los facinerosos ingresaron con sus víctimas a la vivienda donde se interceptaron dos automóviles vinculados con el secuestro.

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Las labores de búsqueda continuaron durante varios minutos hasta que las autoridades ubicaron el lugar exacto donde presuntamente mantenían retenidas a las víctimas.

Al ingresar al lugar no hubo intercambio de disparos entre los uniformados y los presuntos hampones. En medio de la reacción, los secuestradores fueron reducidos y capturados.

Las víctimas fueron rescatadas con vida, con golpes en la cabeza, y quedaron bajo protección de las autoridades.

Durante el procedimiento también fueron incautadas una pistola Glock abastecida con una cacerina especial para 32 balas y otra cacerina abastecida.

De acuerdo con la información preliminar recopilada durante la investigación, los presuntos responsables estarían vinculados a una facción del Tren de Aragua, hipótesis que aún es materia de verificación por parte de las autoridades.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la Dirección de Investigación Criminal.

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