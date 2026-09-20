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Sociedad

Machu Picchu: auditoría detecta uso de bots por ocho empresas de turismo para bloquear casi 210.000 entradas a la ciudadela inca

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, anunció cambios en el sistema Tu Boleto, que ahora exigirá pago en 15 minutos tras la selección de entradas.

Las nuevas reglas exigen pago en 15 minutos y eliminan reservas temporales, fortaleciendo el acceso a entradas para la icónica ciudadela inca.
Las nuevas reglas exigen pago en 15 minutos y eliminan reservas temporales, fortaleciendo el acceso a entradas para la icónica ciudadela inca.Foto: composición LR
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Una auditoría realizada sobre el sistema de venta de entradas a Machu Picchu detectó que ocho empresas de turismo estuvieron vinculadas con el bloqueo automatizado de cerca de 210.000 boletos. El caso fue informado por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, quien explicó que las reservas fueron realizadas mediante bots que permitían separar entradas de manera reiterada a través de la plataforma Tu Boleto.

El mecanismo afectó la disponibilidad para turistas que buscaban adquirir sus boletos de forma individual, mientras una parte importante de las reservas permanecía retenida y luego era cancelada. Según la información difundida por EFE, más del 62,9 % de las entradas bloqueadas terminó anulada. Ante esta situación, los ministerios de Cultura y de Comercio Exterior y Turismo anunciaron cambios en el sistema de venta para modificar la forma en que se adquieren los accesos a la ciudadela inca.

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Auditoría identifica a ocho empresas vinculadas al bloqueo de entradas a Machu Picchu

Las empresas mencionadas en los reportes son:

  • Enjoy Machupicchu Travel E.I.R.L.
  • Treppid S.A.C.
  • Agencia de Viajes y Turismo Inca Path Peru E.I.R.L.
  • Enjoy Cusco E.I.R.L.
  • Tripscape Travel E.I.R.L.
  • Quimbaya Tours
  • South American Tours
  • Cóndor Travel

De acuerdo con la información citada por EFE y La Lupa, sus operaciones estuvieron relacionadas con una cantidad considerable de reservas que permanecieron bloqueadas durante periodos prolongados.

El antecedente también había sido registrado en marzo de 2026, cuando Perú21 publicó un análisis elaborado con información del portal estatal Tu Boleto. El reporte señaló que durante 2025 cinco agencias acumularon un promedio superior a 1.200 cancelaciones diarias. En ese registro, Enjoy Machupicchu Travel superó los 202.000 tickets asociados a reservas anuladas, mientras Treppid registró más de 147.000 bajo la misma condición. Durante los primeros 45 días de 2026, las cinco agencias analizadas promediaron 345 cancelaciones diarias.

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Tu Boleto eliminará las reservas temporales y exigirá pago en 15 minutos

El Gobierno anunció una modificación del sistema Tu Boleto para evitar que grandes cantidades de entradas permanezcan separadas sin concretar una compra. Con la nueva modalidad, los usuarios deberán identificarse, seleccionar la fecha y el horario de visita y completar el pago dentro de un periodo máximo de 15 minutos. La medida reemplazará el esquema anterior, que permitía conservar una reserva durante hasta tres horas.

Rogers Valencia señaló que la plataforma anterior no estaba preparada para enfrentar este tipo de bloqueos automatizados. Mientras se aplican las modificaciones, la información reportada por EFE señala que la plataforma presenta disponibilidad para la ruta clásica desde diciembre en adelante, mientras septiembre, octubre y noviembre figuran sin fechas disponibles. Cóndor Travel, una de las empresas mencionadas, negó haber utilizado bots y atribuyó sus anulaciones a cambios de itinerario, modificaciones de los pasajeros, errores y problemas durante los pagos.

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