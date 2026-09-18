La fiebre de las flores amarillas no solo está en TikTok: siembran más de 20.000 flores amarillas en parques y plazas de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima inicia la siembra de más de 20.000 flores amarillas en espacios públicos del Cercado de Lima, en preparación para la llegada de la primavera.

La Municipalidad Metropolitana de Lima inicia la siembra de más de 20.000 flores amarillas en espacios públicos del Cercado de Lima, en preparación para la llegada de la primavera. Foto: Andina/Composición LR

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició la siembra de más de 20.000 flores amarillas en parques, plazas y otros espacios públicos del Cercado de Lima, como parte de las acciones preparadas para recibir la primavera. La intervención se desarrolla durante septiembre y contempla distintos puntos de la ciudad.

La iniciativa coincide con la fecha del 21 de septiembre, cuando se ha popularizado el Día de las Flores Amarillas, y con el inicio de la primavera, previsto para el 22 de septiembre. Las plantas fueron producidas en el vivero municipal y serán distribuidas en zonas que vienen siendo intervenidas por la comuna limeña.

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¿Dónde se sembrarán las más de 20.000 flores amarillas en Lima por la llegada de la primavera?

Los trabajos están a cargo de personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental de la Municipalidad de Lima. Las labores incluyen la preparación del terreno, el abonado y la instalación de diferentes especies ornamentales en espacios públicos del Cercado.

Entre los lugares considerados para esta intervención figuran la Plaza de la Democracia, el Parque Santa Rosa de Emma, Parque Carmelo, Parque Asunción y la Unidad Vecinal n.º 3. También se incluyen la Plazuela Santo Cristo, la Plazuela Santa Clara, la Plazuela de la Buena Muerte y un tramo del jirón Áncash.

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La intervención contempla especies ornamentales como marigold, zinnias, asclepias, caléndulas y coreopsis amarillas. Todas fueron cultivadas en el vivero municipal, como parte de la producción propia destinada a las labores de recuperación y embellecimiento de áreas verdes de la ciudad.

El abono utilizado también procede de la Municipalidad de Lima, específicamente de su centro de compostaje, donde se aprovechan residuos orgánicos para producir abono natural. Además, se implementará un sistema de riego eficiente para favorecer el crecimiento de las plantas y conservar la floración durante las próximas semanas, con su mayor desarrollo previsto hacia los últimos días de septiembre.