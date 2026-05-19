Este árbol se burla de los insectos gracias a una técnica biológica clave que protege sus hojas y le permite sobrevivir a la primavera

Los robles han sorprendido a la ciencia al demostrar una estrategia biológica que protege sus hojas de orugas depredadoras al retrasar la llegada de la primavera. | Foto: Inaturalist

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Un árbol ha sorprendido a la comunidad científica tras demostrar que posee una estrategia biológica capaz de proteger sus hojas frente al ataque de insectos depredadores. Un estudio publicado en la revista Nature Ecology & Evolution reveló que los robles pueden retrasar deliberadamente la llegada de la primavera en sus ramas para evitar que las orugas encuentren alimento disponible en el momento exacto de su nacimiento.

La investigación sostiene que los robles utilizan una especie de camuflaje temporal que desincroniza la aparición de las hojas tiernas con el ciclo biológico de los insectos. Gracias a este mecanismo, reducen considerablemente el daño causado por las plagas y aumentan sus posibilidades de supervivencia en los bosques europeos.

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¿Cuál es el árbol que utiliza una técnica biológica clave para proteger sus hojas?

El árbol protagonista de este descubrimiento es el roble, perteneciente al género Quercus. El estudio fue liderado por el doctor Soumen Mallick, de la Universidad de Würzburg, junto a un equipo internacional de investigadores que analizó cómo estos árboles responden después de sufrir infestaciones masivas de orugas. Los científicos descubrieron que, tras un ataque severo, los robles retrasan la apertura de sus yemas alrededor de tres días durante la siguiente primavera.

Este comportamiento representa un cambio importante en la comprensión de la ecología forestal. Hasta ahora se creía que la brotación de los árboles dependía únicamente de factores externos como la temperatura o la cantidad de luz solar. Sin embargo, la investigación demuestra que los robles poseen una memoria biológica capaz de almacenar información de temporadas anteriores y utilizarla para modificar su crecimiento como mecanismo de defensa natural.

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¿Cómo funciona la técnica del roble para protegerse de los depredadores?

La estrategia funciona mediante una desincronización temporal entre el nacimiento de las orugas y la aparición de las hojas jóvenes. Muchas especies de insectos sincronizan su ciclo de vida con el momento exacto en que brotan las primeras hojas, ya que son más blandas y ricas en nutrientes. Al retrasar apenas 72 horas la apertura de las yemas, los robles provocan que las orugas nazcan cuando todavía no existe alimento disponible.

Los investigadores explican que esta táctica reduce el daño por herbivoría en un 55%, convirtiéndose en una defensa mucho más eficiente que los mecanismos químicos tradicionales. En lugar de producir grandes cantidades de compuestos amargos para repeler insectos —lo que requiere un alto gasto energético—, el árbol simplemente altera el momento de su brotación. Además, como se trata de una respuesta temporal y flexible, los insectos no logran desarrollar una adaptación permanente frente a esta estrategia biológica.