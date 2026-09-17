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El Niño podría causar un nuevo ciclón en la costa del Perú, según Senamhi: “No descartamos esa posibilidad”

Si se repiten las condiciones anómalas en el mar y los vientos que propiciaron el ciclón Yaku en 2023, se podría registrar un evento similar con El Niño en curso, alertó la entidad. Esto favorecería la ocurrencia de más lluvias.

La aparición del ciclón Yaku en 2023 favoreció la ocurrencia de más lluvias
La aparición del ciclón Yaku en 2023 favoreció la ocurrencia de más lluviasComposición LR / Andina
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Las condiciones extraordinarias que alcanzaría el actual fenómeno El Niño podrían generar la formación de un nuevo ciclón en la costa peruana, alertó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El último antecedente que registró el Perú sobre un evento similar ocurrió en 2023 con el ciclón denominado Yaku, el cual favoreció la ocurrencia de más lluvias durante la temporada de verano.

Cuatro años después, las probabilidades de que ocurra un fenómeno similar frente a la costa norte y centro del país están abiertas debido a los pronósticos sobre la magnitud en crecimiento de El Niño en curso. "Sí, definitivamente sí podría presentarse. No descartamos esa posibilidad", aseguró Nelson Quispe, experto en meteorología del Senamhi a la Agencia Andina.

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¿Qué ocurrió durante el último ciclón Yaku que afectó al Perú en 2023?

El 4 de marzo del 2023, un sistema ciclónico denominado Yaku se formó frente a las costas de Piura y se desplazó hacia el sur hasta el 15 de marzo. Según un reporte oficial del Senamhi, el evento favoreció la ocurrencia de lluvias persistentes en todo su trayecto y, consecuentemente, activó quebradas y ríos.

Dicho evento se produjo durante el desarrollo de El Niño de aquel año y se presentó apoyado por la anomalía de la temperatura superficial del mar por encima de los 26°C. Asimismo, las anomalías de viento del oeste en bajos niveles en la franja ecuatorial apoyaron la circulación ciclónica. Si se registraran condiciones similares, la aparición de un ciclón también sería factible, de acuerdo con el organismo.

Posibles consecuencias de un nuevo ciclón en Perú

Según Quispe, la aparición de un eventual ciclón podría generar como consecuencia inmediata que las lluvias sean todavía más intensas. "El ciclón Yaku provocó solamente 11 días de lluvia, pero fue como si hubiera llovido todo el verano porque causó un fuerte impacto", recordó el especialista.

Actualmente, los efectos de El Niño se manifiestan a nivel térmico, pero a partir de noviembre, aumenta la probabilidad de ocurrencias de lluvias que irán aumentando y serán más intensas hacia finales del año. Las precipitaciones más intensas ocurrirán en la costa norte, mientras que en Lima se producirían solo episodios de lluvias intensas.

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