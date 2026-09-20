El fallecido cómico Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', apareció este sábado en el show de 'JB Noticias', espacio transmitido en Panamericana Televisión. El humorista, quien dio un discurso de despedida haciendo referencia a las personas con quienes compartió su vida, fue recreado por IA bajo el mando de Jorge Benavides. El momento conmovió a los participantes del programa.

En su mensaje, Espejo habló con humor acerca del aumento de sueldo que Benavides le negó en su programa. Asimismo, 'Yuca' aprovechó para despedirse de sus compañeros de la pantalla chica: "Chiquillo lindo, nunca me diste mi inflada de llanta. Mira, ya me fui y nunca cayó nada. Aprovecho para despedirme de mis compañeros del elenco, sobre todo los que no fueron a mi velorio".

El comediante también habló de las personas que los rodearon fuera de la televisión, como su familia, sus amigos y terminó el mensaje con una broma a sus hijos: "También despedirme de mis amigos del parque de los bomberos, sobretodo de la banca N° 8 y del mozo del Maquizapa que me preparaba mis calientitos y, para finalizar, me despido de mis hermosas hijas y mi hijo Giovani, que de verdad no creo que se estén peleando porque no dejé nada".

'Yuca' falleció a los 75 años tras una batalla por su salud

Jorge Benavides anunció la partida de 'Yuca' el 11 de septiembre mediante su cuenta de Instagram. El comediante aseveró que tras la salida de Espejo de la pantalla chica, por temas de salud, nada fue igual debido a la falta de elocuencia del artista fallecido: "Desde que nos dejó por su estado de salud jamás fue igual. ‘Yuca’ siempre estaba dispuesto a improvisar y a provocar risas con solo aparecer".

Enrique Espejo, falleció luego de luchar por su salud desde marzo del 2025. El humorista sufrió una caída que lo llevó a cuidados intensivos con un traumatismo encefalocraneano severo y una grave fractura en la cabeza. Luego de ser internado, el cómico no llegó a recuperarse por completo, hasta su deceso en septiembre.



