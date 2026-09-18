Nueva denuncia en Liceo Naval: alumna de sede del Callao acusa a profesor por presuntos tocamientos indebidos en clases

El padre de la menor detalló que el incidente ocurrió durante una actividad de maquillaje, donde el profesor presuntamente realizó tocamientos inapropiados.

El padre de la menor detalló que el incidente ocurrió durante una actividad de maquillaje, donde el profesor presuntamente realizó tocamientos inapropiados. Foto: Difusión

Una nueva denuncia vuelve a poner bajo los reflectores al colegio Liceo Naval. En esta ocasión, una estudiante de la sede del Callao acusó a un docente del curso de Arte por presuntos actos indebidos ocurridos al interior del aula. Este caso sale a la luz en medio de las investigaciones contra seis alumnos por violencia sexual en agravio de un adolescente de 16 años en la sede San Borja; hecho que ha generado gran conmoción ciudadana y que ya motivó el pedido fiscal de internamiento para los agresores.

A través del programa Ocurre Ahora de ATV Noticias, el padre de la menor señaló que el pasado 4 de septiembre, alrededor de las 10 a. m., el profesor habría cometido actos de connotación sexual contra su hija bajo el argumento de evitar ensuciarla mientras le pintaba el rostro. Tras lo ocurrido, la estudiante alertó de inmediato a sus tutores de aula, por lo que la directora tomó conocimiento de la denuncia y comunicó el hecho a sus familiares.

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“Mi hija se encuentra mal. No puede dormir. Este profesor la sacó al frente, la comenzó a maquillar, porque aparentemente era una repsentación o una actividad, y le pone un polo a mi hija, para luego acomodarlo. Es ahí que le toca sus partes del pecho. Mi hija me llamó”, detalló.

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Luego de reportarse el incidente, el padre de familia formalizó la denuncia correspondiente, lo que motivó la rápida intervención policial en el centro educativo. Al notar su ausencia en las aulas, los agentes del orden rastrearon al profesor de arte implicado hasta su vivienda, donde se ejecutó su detención.

El acusado cumplió 48 horas de detención en la comisaría, mientras que la institución educativa procedió a separarlo de su cargo. En tanto, la Fiscalía ha dispuesto abrir una investigación por un periodo de 60 días para esclarecer los hechos y determinar sus responsabilidades penales.