Engerberth Tapia y su hijo de 9 años fueron víctimas de un ataque a balazos en Callao, dejando al menor en cuidados intensivos y en espera de una cirugía para extraer una bala. Fotos: ATV

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El sábado 12 de septiembre, el cantante Engerberth Tapia y su menor hijo fueron atacados a balazos cuando se encontraban en el interior de su camioneta, en Callao. Afortunadamente, el artista se recuperó rápidamente. Pero la misma suerte no tuvo su pequeño, quien permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos y está siendo evaluado, debido a que aún no puede ser operado para extraerle la bala del pulmón.

En una reciente entrevista con Magaly Medina, expresó su sufrimiento por el estado de salud de su hijo, de tan solo 9 años, a quien había llevado a Europa días antes del ataque. “Todavía no sale de cuidados intensivos. Estamos esperando cómo va evolucionando”, declaró el salsero el pasado lunes 14 de septiembre.

Engerberth Tapia sufre por la salud de su hijo

Engerberth Tapia mostró los impactos de bala que recibió en su cuerpo y en su cara para el programa 'Magaly TV, la firme', pero aclaró que no dañaron ningún órgano. Asimismo, reveló lo que su hijo le dijo tras el ataque. “Que tú estés manejando en plena correteadera y que tu hijo te diga, ‘Papá, quiero que sepas que siempre te he amado y siempre te voy a amar’”, manifestó con la voz entrecortada.

Asimismo, Tapia aseguró que el menor quiere irse al extranjero. “Papá, ya no quiero vivir en Perú, me quiero ir del país”, le dijo el niño, quien se llevó la peor parte en el atentado ocurrido en el Callao.

Engerberth Tapia lamentó la falta de apoyo de las autoridades peruanas e indicó que hasta el momento, la policía no se ha acercado a su domicilio. “La policía hasta este lunes no se ha acercado a mi domicilio. Solamente cuento con seguridad privada”, afirmó el salsero, quien agradeció al alcalde del Callao por facilitarle las cámaras de seguridad.

Por otro lado, el artista reconoció que recibió mensajes extorsivos antes del ataque, pero no los denunció. “Siempre lo manejé de manera hermética porque pensé que eran parte de un teatro mediático”, explicó. Ahora lamenta no haber tomado acciones: “Lastimosamente me tocó enfrentar esta situación”, añadió.