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Política

José Tangherlini jura como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Rafael Rey

Tangherlini, extitular del viceministerio de Agricultura, asume en el cargo luego de que Rafael Rey renunciara alegando motivos de salud.

Keiko Fujimori toma juramento del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones | Foto: captura TV Perú.
Keiko Fujimori toma juramento del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones | Foto: captura TV Perú.
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La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a José Tangherlini como el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC). Tangherlini, quien venía realizando funciones de viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, será reemplazo para Rafael Rey, quien renunció al cargo alegando problemas de salud.

El nuevo titular del MTC es economista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con más de 20 años de experiencia profesional en puestos de Alta Dirección, administración y gestión de instituciones. Cuenta con experiencia en temas relacionados con investigación y estudios económicos en regulación de servicios públicos, regulación de infraestructura de transporte, Asociaciones Público-Privadas y en el sector agropecuario.

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Además, es Magister en Finanzas y Diplomado en Asociaciones PúblicoPrivadas. Tangherlini Casal ha sido viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, ha laborado en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, en el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones -OSIPTEL, en el Programa de Compensaciones para la Competitividad – AGROIDEAS entre otros.

Rey pasa a ser el primer ministro de la gestión de Keiko Fujimori en salir de su cargo. Su gestión como titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones duró poco menos de dos meses.

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