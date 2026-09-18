Machu Picchu: cerrarán ingreso al Puente Inca del 20 al 25 de setiembre por obras de emergencia

Durante el cierre, la ruta 1-D del Circuito 1 no estará disponible. Los turistas con boletos serán reubicados en la ruta 1-C, que permite acceso a la Portada Intipunku.

Durante el cierre, la ruta 1-D del Circuito 1 no estará disponible. Los turistas con boletos serán reubicados en la ruta 1-C, que permite acceso a la Portada Intipunku. Foto: composición LR

El acceso al Puente Inca, ubicado en el sector oriental de la ciudadela de Machu Picchu, permanecerá cerrado temporalmente del 20 al 25 de setiembre. La medida fue dispuesta por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco debido a trabajos de emergencia destinados a atender estructuras arqueológicas que presentan condiciones de inestabilidad.

Durante esos días, la intervención estará a cargo de personal especializado, que realizará labores en un segmento de muro prehispánico y una plataforma del camino. Las acciones buscan preservar los restos incas y mantener condiciones seguras para el desplazamiento de los visitantes dentro del sitio arqueológico.

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Machu Picchu cerrará la Ruta 1-D por trabajos de emergencia en restos incas

La restricción comprende la Ruta 1-D del Circuito 1, recorrido que permite llegar hasta el Puente Inca. La DDC Cusco estableció el cierre como una medida preventiva mientras se ejecutan las labores de emergencia sobre los elementos arqueológicos que requieren atención.

La intervención se concentrará en una zona donde se identificó inestabilidad en una plataforma del camino, además de un segmento de muro prehispánico. El objetivo de los trabajos es atender estas estructuras y contribuir a la conservación del patrimonio arqueológico de Machu Picchu.

La entidad cultural precisó que el cronograma previsto entre el 20 y el 25 de setiembre podría modificarse ante determinadas condiciones climáticas o eventualidades que ocurran durante la ejecución de las labores. En caso de presentarse alguna emergencia, se comunicará la información correspondiente de manera oportuna.

Turistas con boletos para el Puente Inca serán derivados a otra ruta

Los visitantes que hayan reservado o comprado boletos correspondientes a la Ruta 1-D para las fechas comprendidas dentro del periodo de cierre serán trasladados automáticamente a otra alternativa habilitada. La ruta asignada será la 1-C, correspondiente a la Portada Intipunku, ubicada en el sector suroeste de la ciudadela.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad cultural, este recorrido se encuentra habilitado para el tránsito de visitantes. La medida permitirá atender a quienes ya cuentan con ingresos adquiridos sin mantener el acceso a la zona donde se desarrollarán los trabajos de emergencia.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) solicitaron tomar las previsiones necesarias ante la modificación temporal del recorrido. El aviso está dirigido a turistas, guías de turismo, agencias de viajes, operadores turísticos y demás personas que tengan previsto visitar Machu Picchu durante las fechas señaladas.