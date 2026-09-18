Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Sociedad

Machu Picchu: cerrarán ingreso al Puente Inca del 20 al 25 de setiembre por obras de emergencia

El Puente Inca en Machu Picchu permanecerá cerrado del 20 al 25 de septiembre. Este cierre temporal es por trabajos de emergencia en estructuras arqueológicas inestables, según la DDC Cusco.

Durante el cierre, la ruta 1-D del Circuito 1 no estará disponible. Los turistas con boletos serán reubicados en la ruta 1-C, que permite acceso a la Portada Intipunku.
Durante el cierre, la ruta 1-D del Circuito 1 no estará disponible. Los turistas con boletos serán reubicados en la ruta 1-C, que permite acceso a la Portada Intipunku.Foto: composición LR
google iconLa República en Google

El acceso al Puente Inca, ubicado en el sector oriental de la ciudadela de Machu Picchu, permanecerá cerrado temporalmente del 20 al 25 de setiembre. La medida fue dispuesta por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco debido a trabajos de emergencia destinados a atender estructuras arqueológicas que presentan condiciones de inestabilidad.

Durante esos días, la intervención estará a cargo de personal especializado, que realizará labores en un segmento de muro prehispánico y una plataforma del camino. Las acciones buscan preservar los restos incas y mantener condiciones seguras para el desplazamiento de los visitantes dentro del sitio arqueológico.

Video destacado

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

Puedes ver

Caso Liceo Naval: Fiscalía pide 4 meses de internamiento preventivo para escolares acusados de abuso sexual

lr.pe

Machu Picchu cerrará la Ruta 1-D por trabajos de emergencia en restos incas

La restricción comprende la Ruta 1-D del Circuito 1, recorrido que permite llegar hasta el Puente Inca. La DDC Cusco estableció el cierre como una medida preventiva mientras se ejecutan las labores de emergencia sobre los elementos arqueológicos que requieren atención.

La intervención se concentrará en una zona donde se identificó inestabilidad en una plataforma del camino, además de un segmento de muro prehispánico. El objetivo de los trabajos es atender estas estructuras y contribuir a la conservación del patrimonio arqueológico de Machu Picchu.

La entidad cultural precisó que el cronograma previsto entre el 20 y el 25 de setiembre podría modificarse ante determinadas condiciones climáticas o eventualidades que ocurran durante la ejecución de las labores. En caso de presentarse alguna emergencia, se comunicará la información correspondiente de manera oportuna.

Puedes ver

Colegio Liceo Naval: trasladan al juzgado a seis adolescentes involucrados en presunta agresión sexual contra menor de 16 años

lr.pe

Turistas con boletos para el Puente Inca serán derivados a otra ruta

Los visitantes que hayan reservado o comprado boletos correspondientes a la Ruta 1-D para las fechas comprendidas dentro del periodo de cierre serán trasladados automáticamente a otra alternativa habilitada. La ruta asignada será la 1-C, correspondiente a la Portada Intipunku, ubicada en el sector suroeste de la ciudadela.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad cultural, este recorrido se encuentra habilitado para el tránsito de visitantes. La medida permitirá atender a quienes ya cuentan con ingresos adquiridos sin mantener el acceso a la zona donde se desarrollarán los trabajos de emergencia.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) solicitaron tomar las previsiones necesarias ante la modificación temporal del recorrido. El aviso está dirigido a turistas, guías de turismo, agencias de viajes, operadores turísticos y demás personas que tengan previsto visitar Machu Picchu durante las fechas señaladas.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos de Chile descubren el planeta más joven jamás detectado: tiene menos de un millón de años y aún se está formando

Perú vs Paraguay EN VIVO: punto a punto del partido por la serie del grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 vía DSports

Vóley Alianza Lima vs Gerdau Minas EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la semifinal de la Brasil Cup 2026

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 16 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Caso Liceo Naval: Fiscalía pide 4 meses de internamiento preventivo para escolares acusados de abuso sexual

Habla padre de uno de los detenidos tras denuncia de abuso sexual en Liceo Naval: "Estaban en el bus jugando y se les fue de las manos"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Perú se abstiene en votación para que Palestina participe de la Asamblea General de Naciones

Rafael Rey se convierte en el primer ministro que deja el Gobierno de Fujimori: así reaccionan desde el Congreso

Juez constitucional podría nombrar al nuevo jefe de la ONPE