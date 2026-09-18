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Ciencia

Científicos de Chile descubren el planeta más joven jamás detectado: tiene menos de un millón de años y aún se está formando

La detección del planeta se logró gracias al coronógrafo del Observatorio Keck en Hawái, que facilita la observación de exoplanetas al bloquear la luz estelar.

Un equipo de científicos de la Universidad Diego Portales de Chile descubrió Elias 2-24b, un joven planeta de menos de un millón de años en proceso de formación.
Un equipo de científicos de la Universidad Diego Portales de Chile descubrió Elias 2-24b, un joven planeta de menos de un millón de años en proceso de formación. | Foto: NASA Science
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Un equipo de científicos de la Universidad Diego Portales de Chile descubrió Elias 2-24b, un planeta que tiene menos de un millón de años y que todavía se encuentra en proceso de formación. A escala cósmica, su edad equivale prácticamente a la de un recién nacido.

El hallazgo resulta especialmente llamativo porque el planeta es un gigante gaseoso, una categoría de mundos que, según los modelos actuales, necesitaría varios millones de años para completar su formación. Además, todavía conserva a su alrededor un disco de polvo y gas.

Elias 2-24b podría cambiar nuestra comprensión de la formación planetaria.

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Un planeta 'bebé' que desafía los modelos de formación

Antes del descubrimiento de Elias 2-24b, el récord correspondía a cuatro planetas que tenían algo más de 5 millones de años. Estos ya representaban un desafío para los investigadores, debido a que los gigantes gaseosos se encuentran cerca del límite de tiempo que se estima necesario para su formación.

El nuevo planeta tiene menos de un millón de años, por lo que su existencia plantea nuevas preguntas sobre la velocidad con la que pueden surgir estos mundos. El artículo lo compara con “un bebé de pocos meses con barba y la voz grave”, debido a que parece demasiado joven para presentar las características esperadas de un gigante gaseoso.

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Así detectaron al planeta que todavía está naciendo

El descubrimiento fue posible gracias al coronógrafo del Observatorio Keck de Hawái, un instrumento capaz de bloquear artificialmente la luz de una estrella para facilitar la observación de objetos que orbitan a su alrededor. Esta técnica resulta especialmente útil para estudiar exoplanetas.

Los planetas jóvenes son difíciles de observar porque permanecen rodeados por grandes cantidades de gas y polvo de sus discos protoplanetarios. Según el artículo, esa dificultad podría explicar por qué se han encontrado tan pocos mundos de estas edades y abre la posibilidad de que Elias 2-24b no sea una excepción, sino la regla.

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