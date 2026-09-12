Gobierno anuncia cambios en la venta de entradas a Machu Picchu: “Se acabaron las reservas”

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La venta de entradas para visitar el Santuario Histórico de Machu Picchu presentará cambios. El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, anunció que, a partir de ahora, se eliminará el sistema para reservar los boletos y solo se permitirá la venta con el pago previo efectuado.

El titular del sector señaló que esta medida busca evitar el acaparamiento de boletos a cargo de mafias que se dedicarían a la reventa de entradas, generando informalidad en el sector. También anunció los plazos que se adoptarán para instalar el nuevo mecanismo de adquisición.

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Venta de entradas cayó en manos de mafia, según ministro

Beingolea indicó que, tras un estudio del sistema de ventas, se identificó que la venta virtual de entradas a Machu Picchu habría caído en poder de una presunta mafia que se dedicaría a ruletear los boletos, generando reventas e informalidad.

Según explicó, el sistema actual permitía mantener reservas incluso después de culminado el periodo establecido para ello. Esta situación habría favorecido la reventa de los tickets y dificultado el acceso de los visitantes que buscaban adquirirlos directamente.

A partir del hallazgo, en adelante se eliminará la reserva de tres horas por un mecanismo de venta directa con pago confirmado. Es decir, el usuario contará con un tiempo máximo de 15 minutos para realizar la compra. Una vez realizado y validado el pago, el boleto será asignado y emitido a nombre del visitante.

Este nuevo mecanismo permitirá que los boletos que no lleguen a ser adquiridos vuelvan a estar disponibles de manera inmediata para la venta, evitando que las reservas que finalmente no se concreten reduzcan la disponibilidad de boletos para el público.

Plazos y nuevo funcionamiento del sistema de ventas

Bajo el nuevo mecanismo, los interesados deberán ingresar a la plataforma Tu Boleto, registrar sus datos y realizar el pago correspondiente para recibir su entrada, como ocurre en otras plataformas digitales. De esa manera, el sector tendrá la certeza de que quienes adquieran los boletos visitarán la ciudadela, indicó el ministro.

Para implementar los cambios, el Mincul aprobó dos resoluciones que modifican el reglamento para la adquisición de las entradas. Además, el titular anunció que se establecerá una marcha blanca de 30 días con el objetivo de evaluar y ajustar el funcionamiento del nuevo sistema.

En el caso de la venta de boletos para la Red de Caminos Inka, las agencias de viajes y turismo continuarán participando en el proceso de compra. Los boletos estarán vinculados al pago confirmado y a la identificación del visitante, para garantizar un proceso más ordenado y transparente.

Beingolea precisó que estos cambios no modifican la capacidad de admisión de la Llaqta de Machupicchu ni de la Red de Caminos Inka. El cambio está en la forma en que los boletos disponibles son ofrecidos, adquiridos, pagados, registrados y asignados.