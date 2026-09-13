EsSalud: Gobierno designa a Zulema Tomas como presidenta de la entidad

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El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó el nombramiento de Zulema Tomas como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud. La decisión se confirmó a través de una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano, firmada por la propia mandataria y por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

El último viernes, Fujimori adelantó la designación Zulema Tomás como presidenta de EsSalud y señaló que cumple con el perfil para el cargo durante una entrevista con RPP. "Es una persona que tiene experiencia en el sector, que ha sido ministra de Estado", afirmó la jefa de Estado.

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Con esta designación, Tomas asume el cargo que dejó Jaime Moreno Eustaquio, removido de la presidencia de EsSalud el 9 de agosto. Desde esa fecha, Hilda Sandoval Cornejo ocupó las funciones de manera interina. Su gestión al mando de la entidad duró poco más de un mes, hasta la llegada de la nueva titular.

Tomas Gonzáles es médica y, hasta antes de este nombramiento, dirigía el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Su nombre no es nuevo en el sector salud. Entre enero y noviembre de 2019 ocupó el Ministerio de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, un cargo al que renunció en medio de cuestionamientos por la contratación de familiares en entidades del Estado.

La salida de Moreno de EsSalud se dio por lo que el Ejecutivo calificó como pérdida de confianza. Ese episodio dejó a la entidad, que atiende a millones de asegurados en todo el país, sin un titular estable por varias semanas. Con el nombramiento de Tomas, el Gobierno busca cerrar ese periodo de interinato.