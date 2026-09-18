Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Sociedad

Caso Liceo Naval: PJ ordena 4 meses de internamiento preventivo contra 6 escolares por presunto abuso

El Poder Judicial dictó cuatro meses de internamiento preventivo contra seis escolares del Liceo Naval, investigados por su presunta participación en un caso de abuso sexual en perjuicio de un compañero.

PJ ordena 4 meses de internamiento preventivo contra 6 escolares por presunto abuso
PJ ordena 4 meses de internamiento preventivo contra 6 escolares por presunto abuso
google iconLa República en Google

El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis escolares del Liceo Naval que son investigados por la presunta infracción contra la libertad sexual en agravio de uno de sus compañeros. La medida fue informada por la Corte Superior de Justicia de Lima y se enmarca en el proceso judicial que busca esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes de los adolescentes involucrados.

AMPLIACIÓN EN BREVE…

Video destacado

¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 17 de septiembre de 2026

Por Carlin | 17 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 16 de septiembre de 2026

Por Carlin | 16 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caso Liceo Naval: PJ ordena 4 meses de internamiento preventivo contra 6 escolares por presunto abuso

Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas brillan en la Copa Davis: Perú se impone 2-0 en la serie ante Paraguay

Resultados de La Tinka del miércoles 16 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 16 septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Nueva denuncia en Liceo Naval: alumna de sede del Callao acusa a profesor por presuntos tocamientos indebidos en clases

EsSalud suspende nuevas afiliaciones al +Salud Seguro Potestativo hasta diciembre de 2027

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

José Tangherlini jura como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones en reemplazo de Rafael Rey

Relatores de la ONU expresan preocupación por riesgos para el ambiente y derechos humanos en el pedido de facultades

Junta Nacional de Justicia destituye al juez Richard Concepción Carhuancho