Caso Liceo Naval: PJ ordena 4 meses de internamiento preventivo contra 6 escolares por presunto abuso

El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis escolares del Liceo Naval que son investigados por la presunta infracción contra la libertad sexual en agravio de uno de sus compañeros. La medida fue informada por la Corte Superior de Justicia de Lima y se enmarca en el proceso judicial que busca esclarecer los hechos denunciados y determinar las responsabilidades correspondientes de los adolescentes involucrados.

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