Ayacucho será sede del II Encuentro Nacional e Internacional sobre Integridad del Poder Judicial

El Poder Judicial realizará el II Encuentro Nacional e Internacional sobre Integridad y Lucha contra la Corrupción, un espacio de alcance nacional orientado a fortalecer las capacidades institucionales y promover una cultura basada en la ética, la transparencia y la integridad en el servicio de justicia.

La actividad se desarrollará el 24 de septiembre de 2026 en la ciudad de Ayacucho, bajo el lema “Fortaleciendo la Justicia con Ética, Integridad y Transparencia”. El encuentro permitirá el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas con especialistas nacionales e internacionales vinculados con la prevención y lucha contra la corrupción.

Como parte de la jornada se desarrollará también la Reunión de la Red de Integridad Judicial, concebida como un espacio para fortalecer la articulación entre las Cortes Superiores de Justicia y promover acciones conjuntas en materia de integridad y prevención de la corrupción.

Los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia participarán presencialmente en Ayacucho, mientras que los coordinadores de las Unidades Funcionales de Integridad de los diferentes distritos judiciales participarán de manera virtual.

El encuentro dará continuidad al trabajo iniciado en la primera edición, realizada en noviembre de 2025, que congregó a representantes de las 35 Cortes Superiores, jueces supremos, coordinadores de integridad y representantes de diversas instituciones vinculadas con el sistema de justicia. En aquella oportunidad se abordaron temas relacionados con la ética e integridad en la función pública, el Modelo de Integridad, el Sistema de Gestión Antisoborno y las buenas prácticas de integridad.

La Unidad de Integridad del Poder Judicial, responsable de promover mecanismos e instrumentos destinados a fortalecer la integridad en el ejercicio de la función pública, impulsa este tipo de espacios como parte de las acciones institucionales orientadas a consolidar prácticas éticas y prevenir situaciones que puedan afectar la confianza en el sistema de justicia.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque se suma a este espacio nacional de reflexión y articulación institucional, orientado a fortalecer una cultura de integridad, transparencia y prevención de la corrupción en el servicio de justicia, contribuyendo desde su ámbito al propósito de consolidar una administración de justicia basada en principios éticos y buenas prácticas.