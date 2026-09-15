Universitario: Poder Judicial deja sin efecto medida cautelar que reactivaba proceso concursal a favor de Gremco

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Poder Judicial dejó sin efecto la medida cautelar que permitiría levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal de Universitario de Deportes, en una nueva decisión que representa un revés para Gremco Corp. S.A.C., empresa que había solicitado la reactivación del concurso.

La resolución fue emitida por el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. El fallo declaró fundadas las oposiciones formuladas por el Club Universitario de Deportes y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

De acuerdo con el documento judicial, el juzgado resolvió dejar sin efecto la Resolución N.° 3, del 20 de agosto de 2026, mediante la cual se había concedido la medida cautelar innovativa solicitada por Gremco.

Resolución a favor de Universitario.

La decisión también dispone el levantamiento provisional de los efectos que había generado aquella cautelar, por lo que el procedimiento concursal no continuará bajo las condiciones que habían sido establecidas en agosto.

¿Qué había ocurrido el 20 de agosto?

El origen de esta nueva resolución se encuentra en una medida cautelar concedida el pasado 20 de agosto. En aquella oportunidad, el Poder Judicial había dado la razón provisionalmente a Gremco y ordenado levantar la suspensión del procedimiento concursal de Universitario.

La decisión disponía que se retomara la tramitación del expediente concursal y se adoptaran las acciones necesarias para la convocatoria, tramitación y desarrollo de una Junta de Acreedores.

Además, la resolución suspendía provisionalmente los efectos de tres decisiones emitidas por Indecopi: la Resolución N.° 9866-2021/CCO-INDECOPI, del 9 de agosto de 2021; la Resolución N.° 168-2025/CCO-INDECOPI, del 14 de enero de 2025; y la Resolución N.° 201-2026/SCO-INDECOPI, del 17 de febrero de 2026.

Aquella medida generó la reacción de Universitario e Indecopi, que cuestionaron la decisión judicial y solicitaron que fuera dejada sin efecto.

Indecopi y Universitario se opusieron a la cautelar

Indecopi presentó una oposición formal contra la medida cautelar y pidió al Poder Judicial que la revocara o la dejara sin efecto. El organismo también solicitó que se declarara la nulidad de la resolución que había concedido la tutela provisional.

Entre sus argumentos, Indecopi cuestionó que se hubiera acreditado la existencia de un derecho que justificara levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal. También puso en duda que existiera un peligro en la demora y cuestionó la razonabilidad y proporcionalidad de la medida.

La oposición fue posteriormente admitida por el juzgado y se dio traslado a las partes para que presentaran sus descargos.

Ahora, el mismo juzgado que había concedido la cautelar resolvió declarar fundadas las oposiciones presentadas tanto por Universitario como por Indecopi.

¿Qué pasa ahora con el proceso concursal?

La nueva resolución no resuelve definitivamente la controversia de fondo entre Gremco, Universitario e Indecopi. Lo que hace es dejar sin efecto la medida cautelar que había modificado provisionalmente la situación del procedimiento concursal.

Por ello, la decisión no debe interpretarse como un cierre definitivo del proceso judicial ni como una determinación final sobre los derechos de Gremco como acreedor.

El propio documento señala que las medidas cautelares tienen carácter provisional y que la controversia principal todavía debe ser resuelta.

En tanto, la consecuencia inmediata es que queda sin efecto la decisión que había permitido reactivar provisionalmente el procedimiento concursal y avanzar hacia una Junta de Acreedores.

Franco Velazco confirmó la decisión

El administrador de Universitario, Franco Velazco, confirmó públicamente que el club fue notificado de la resolución judicial.

"Día importante para Universitario. Hemos sido notificados formalmente con el pronunciamiento del juzgado que declara FUNDADA LA OPOSICIÓN", escribió en sus redes sociales.