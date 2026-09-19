Precio del dólar hoy en Perú, sábado 19 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Revisa el precio del dólar hoy, sábado 19 de septiembre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
El precio del dólar hoy, sábado 19 de septiembre de 2026, se sitúa en S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo peruano. Revisa cómo se cotiza la moneda estadounidense en bancos y casas de cambio, además de los valores informados por entidades oficiales.
Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 19 de septiembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558