Suegra de Jhonsson Pulpo es capturada por presuntamente recibir dinero del secuestro de Jenss Lara

La Policía Nacional detuvo a Bertha Nelly Vigo Lecca, madre de la pareja del líder criminal 'Jhonsson Pulpo', por supuesta recepción de dinero del secuestro de Jens Lara. | composición LR

La Policía Nacional detuvo a Bertha Nelly Vigo Lecca, madre de la pareja del líder criminal 'Jhonsson Pulpo', por supuesta recepción de dinero del secuestro de Jens Lara. | composición LR

Efectivos de la Policía Nacional detuvieron a Bertha Nelly Vigo Lecca, de 62 años, por su presunta participación en la recepción de dinero relacionado con el secuestro de Jenss Lara. La mujer es madre de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja de 'Jhonsson Pulpo', señalado por la Policía como líder de la organización criminal Los Pulpos.

De acuerdo con el acta policial, la intervención se realizó la tarde de este jueves, cuando Vigo Lecca caminaba por las inmediaciones del parque San Martín, en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo.

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Hipótesis de la PNP

La Policía sostiene que la detenida estaría vinculada a la recepción de dinero entregado en el marco del secuestro del comerciante de oro. El caso forma parte de las diligencias que se desarrollan para identificar a las personas que habrían participado en la operación criminal.

Asimismo, las autoridades señalaron que Jhonsson Pulpo es requerido por la justicia en una investigación a cargo del 1.° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos de La Libertad. La medida corresponde al expediente N.° 6326-2026-83.

Suegra de Jhonsson Pulpo es detenida

Tras su detención, Bertha Vigo Lecca fue trasladada a una dependencia policial de la zona. En las próximas horas, los agentes tienen previsto acudir a su vivienda como parte de las diligencias relacionadas con la investigación.

La intervención se produce mientras la Policía continúa con las pesquisas por el secuestro de Jens Lara y busca determinar el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados en la recepción y traslado del dinero exigido por los captores.