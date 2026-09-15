Ejército simuló entrega de helicópteros rusos reparados

El ministro Rafael Belaúnde inspeccionó los helicópteros en el CEMAE el sábado 12 de septiembre en Arequipa.. Foto: composición LR/Mindef

El ministro Rafael Belaúnde inspeccionó los helicópteros en el CEMAE el sábado 12 de septiembre en Arequipa.. Foto: composición LR/Mindef

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En una ceremonia en la que participaron el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo, fueron presentados los tres helicópteros de fabricación rusa Mi que el instituto castrense encargó reparar a la empresa panameña Milenium Veladi Corp. Belaunde destacó la disponibilidad de las aeronaves porque se suman a la flota requerida para afrontar las emergencias del fenómeno El Niño.

La verdadera historia es que los oficiales y técnicos del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), en cuya sede se exhibieron y volaron los Mi (en Cocachacra, Arequipa), se niegan a validar los trabajos de la contratista luego de haber identificado graves deficiencias, según consta en los informes que los especialistas suscribieron y a los que tuvo acceso La República.

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Por esta razón, el CEMAE todavía no entrega los helicópteros a la unidad usuaria, la Aviación del Ejército, por lo que no pueden entrar en servicio.

Según la versión oficial de la visita del ministro de Defensa a las instalaciones del CEMAE, este "supervisó la capacidad operativa de los helicópteros del Ejército que podrán ser empleados para atender emergencias y apoyar las acciones de respuesta frente al fenómeno El Niño".

Durante la estancia de Belaunde en el CEMAE, incluso se hizo un vuelo de exhibición de las aeronaves Mi, cuyo overhaul (reparación total) se adjudicó por US$20,3 millones a Milenium Veladi Corp., el 10 de noviembre de 2023. Esta firma es representante de la estatal rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC), y se ha tardado más de 2 años en cumplir con el servicio, pese a varias ampliaciones.

El actual comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo, tiene la intención de adjudicarle a esta proveedora un nuevo contrato para la reparación y extensión horaria de otros 15 helicópteros Mi. El general Calle es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa por adjudicar sin licitación el primer contrato a Milenium Veladi Corp. Si no consigue la validación del overhaul a los helicópteros, la firma panameña quedaría fuera de la próxima adjudicación.

Los tres helicópteros rusos todavía no son entregados a la Aviación del Ejército pese al vencimientos del plazo.. Foto: La Republica

Graves observaciones al servicio

Después de numerosos tropiezos, el 26 de agosto de este año la compañía reportó la entrega de las tres aeronaves. A partir de entonces, la Comisión de Recepción y Conformidad de Bienes y Servicios del CEMAE, debió evaluar los trabajos de “overhaul” y emitir un informe hasta el 10 de septiembre indicando el cumplimiento contractual. Hasta el cierre de edición, la comisión no ha elaborado ningún documento validando las labores de Milenium Veladi Corp.

Por el contrario, el 2 de septiembre, antes de expirar el plazo, la Comisión de Recepción y Conformidad de Bienes y Servicios, comunicó al jefe del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández, sobre varias deficiencias en el servicio de “overhaul”. El proveedor ni siquiera proporcionó documentación actualizada de los componentes de los helicópteros para establecer su origen.

“Se observa que la mayoría de sus componentes vencen su recurso calendario, por lo que se necesita la resolución (definición) de la extensión de la vida útil de la aeronave de acuerdo con la normatividad vigente, y no como se pretende justificar, con una simple fotocopia o escaneo de documento para poder subsanar las observaciones) al servicio”, señala el informe.

Es más, la compañía presentó documentos no originales, por lo que “carece de legalidad en vista de que no cumple con los requisitos”, indica la comisión.

Por si fuera poco, cuando los técnicos del Departamento de Control de Calidad intentaron verificar los trabajos de subsanación a las observaciones en uno de los helicópteros dentro del CEMAE, “el representante de Milenium Veladi Corp., Felipe Naters Galarreta, no permitió el cumplimiento de las funciones (de los integrantes del comité)”.

Esto explica por qué los técnicos del CEMAE no quieren dar la conformidad a la entrega de los tres helicópteros Mi hasta el día de hoy, vencido el plazo el 10 de septiembre. Por eso, se armó una simulación el sábado 12 de septiembre.

Los informes del comité técnico revelan que la empresa Milenium Veladi Corp. incumplió con el contrato. Foto: La República

Ejecución contractual incompleta

Por otro lado, como parte de sus obligaciones, Milenium Veladi Corp. también está obligada a instalar un Laboratorio Químico, un Taller de Galvanotecnia, un Laboratorio de Ensayos No Destructivos, un Laboratorio de Metrología y un Sistema RT Digital. Pero no cumplió, según los reportes técnicos de los especialistas.

En reportes del 24, 29 y 30 de julio, y del 10 de agosto de este año, el presidente del Comité de Recepción y Conformidad de los talleres y laboratorios mencionados, teniente SCYTE Enrique Pachas Ninamango, informó al jefe del CEMAE, coronel EP Elvis Velásquez Grández, el incumplimiento de varias exigencias contractuales:

-“De los 48 ítems verificados del Laboratorio Químico, 44 presentan por lo menos una observación. Las deficiencias se concentran en la falta o insuficiencia de certificados de calibración, certificados de conformidad, fichas técnicas, manuales y garantías, esto es, en la documentación destinada a acreditar características, calidad, seguridad y aptitud para el uso previsto”.

-“Este Comité no otorga la conformidad del Sistema RT Digital para inspección de misiles y/o soldaduras, debido a que no se encuentra acreditada su operatividad integral, interoperabilidad, seguridad, calidad de imagen ni el cumplimiento de las obligaciones de puesta en marcha, capacitación y entrega documentaria”.

-“De los 30 ítems (equipos) del Taller de Ensayos No Destructivos, todos presentan por lo menos una observación: las deficiencias se concentran en la falta o insuficiencia de certificados de calibración, certificados de conformidad, fichas técnicas, manuales y garantías”.

“(Se requiere de) una nueva evaluación del estado de la prestación y de la documentación presentada por la empresa Milenium Veladi Corp., a fin de determinar si las observaciones han sido subsanadas”.

Sin la información señalada, para los técnicos es difícil establecer si la contratista ha cumplido totalmente con las exigencias del servicio, por el que el Estado ya pagó más del 70%.

En lugar de exigir a Milenium Veladi Corp. subsanar todas estas observaciones, el 18 de agosto el titular del CEMAE, coronel Elvis Velásquez Grández, destituyó al teniente SCYRE Enrique Pachas Ninamango, el oficial que se negó a aceptar la conformidad del contrato.

Trece días después del relevo del teniente Pachas, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle Talledo, celebraron la entrega de los tres helicópteros rusos Mi overholeados por Milenium Veladi Corp.