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Científicos descubren una “fábrica de nubes” en el Ártico y su relación con el deshielo preocupa a los investigadores

Investigadores de la Universidad de Birmingham descubrieron un fenómeno en el Ártico que multiplica las partículas responsables de la formación de nubes, afectando el clima global.

Investigadores de la Universidad de Birmingham han descubierto un fenómeno en el Ártico que podría afectar el clima al multiplicar partículas que forman nubes.
Investigadores de la Universidad de Birmingham han descubierto un fenómeno en el Ártico que podría afectar el clima al multiplicar partículas que forman nubes. | Foto: Magnific
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El Ártico acaba de revelar un fenómeno atmosférico que podría tener implicaciones para el clima. Investigadores de la Universidad de Birmingham detectaron un proceso natural capaz de multiplicar rápidamente las partículas que favorecen la formación de nubes.

El mecanismo ocurre en la zona donde el hielo marino se encuentra con el océano abierto. Allí, compuestos liberados por el agua, las algas y el propio hielo pueden transformarse en partículas que llegan a convertirse en núcleos de condensación de nubes.

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¿Cómo funciona la fábrica de nubes descubierta en el Ártico?

La formación comienza cuando compuestos que contienen yodo, azufre y moléculas orgánicas son liberados en la frontera entre el hielo y el océano. Con suficiente radiación solar, estas sustancias participan en reacciones químicas que generan partículas extremadamente pequeñas.

Aunque al principio no tienen el tamaño necesario para intervenir directamente en las nubes, las partículas pueden crecer al incorporar ácido sulfúrico, ácidos de yodo y otros compuestos orgánicos. Algunas finalmente alcanzan dimensiones suficientes para convertirse en núcleos de condensación de nubes.

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¿Qué relación tiene este fenómeno con el deshielo del Ártico?

Los científicos todavía no pueden determinar si esta fábrica tendrá un efecto neto de enfriamiento o calentamiento. Las nubes pueden reflejar la radiación solar y enfriar la superficie, pero también retener parte del calor terrestre e impedir que escape hacia el espacio.

La principal incógnita está en el retroceso del hielo marino. A medida que desaparece, quedan expuestas nuevas zonas de océano abierto y aumenta la frontera donde se producen estas reacciones, por lo que el calentamiento del Ártico podría modificar este proceso y su influencia sobre el clima.

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