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Política

Keiko Fujimori se reunirá con el presidente de Finlandia y el primer ministro de Tailandia

El embajador Carlos Pareja anunció que Keiko Fujimori tratará temas de educación con Finlandia y abordará los avances del tratado de comercio con Tailandia.

Carlos Pareja anunció que Keiko Fujimori se reunirá con el presidente de Finlandia y el primer ministro de Tailandia.
Carlos Pareja anunció que Keiko Fujimori se reunirá con el presidente de Finlandia y el primer ministro de Tailandia.Composición/LR
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La presidenta Keiko Fujimori se reunirá con el presidente de Finlandia y el primer ministro de Tailandia. Así lo detalló el representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas, Carlos Pareja, en declaraciones a RPP.

El embajador indicó que la agenda incluye reuniones con estos gobernantes para tratar asuntos de interés bilateral como los avances en el sector educativo con Alexander Stubb, líder europeo, y asuntos comerciales con el representante asiático Anutin Charnvirakul.

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"(…) Se han concretado, va a estar con el presidente de Finlandia, ahí tenemos muchos temas de educación”, comentó. Asimismo, Pareja reiteró la importancia de este vínculo debido a la presencia diplomática de dicho país en territorio peruano.

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"Finlandia es el único país de los países escandinavos que tiene embajada residente en el Perú y hay mucha combinación en los temas educativos, creo que eso es lo que más interesa a la presidenta en este momento con Finlandia”.

En la misma línea de trabajo internacional, la agenda contempla un espacio de diálogo con el representante del gobierno asiático. "(…) también hay, con el primer ministro de Tailandia, una reunión, como ustedes saben, hemos firmado hace poco un TLC con Tailandia, así que creo que va a ser uno de los temas relevantes de esa reunión”.

Adicionalmente, el diplomático mencionó que la programación oficial incluye otras actividades destinadas al fortalecimiento de los vínculos económicos e inversión extranjera. Al referirse a estas gestiones, el funcionario precisó que la presidenta se reunirá con “empresarios de la esfera internacional”.

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"Sí, efectivamente tiene algunas reuniones bilaterales y algunas reuniones sobre todo para la promoción de la inversión y hablar del contexto de la política económica, de la política de atracción de inversión”.

La Iniciativa de Santiago y la cooperación con Estados Unidos

El embajador Carlos Pareja también señaló que la Iniciativa de Santiago es complementaria con el Escudo de las Américas, ya que ambas organizaciones mantienen una buena relación para combatir la delincuencia trasnacional.

"La Iniciativa de Santiago está organizada y se está trabajando, o sea ya es algo que se está implementando, pero con el Escudo de las Américas pues lo importante es la inteligencia, digamos los elementos de inteligencia que nos pueda brindar Estados Unidos”.

Durante la entrevista, el funcionario mencionó el trabajo conjunto entre los bloques de seguridad y detalló que Estados Unidos puede manejar la información con mejor conocimiento debido a su estructura frente a las organizaciones delictivas.

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"Las organizaciones delincuenciales internacionales pues tienen todo un tinglado de organización que los Estados Unidos pueden manejarlo con mucho más conocimiento que los demás países, así que yo creo que entre las dos organizaciones pues va a haber una buena relación”.

Igualmente, Pareja explicó que la participación de Chile en el Escudo de las Américas es como observador y se ratificó su posición en la primera reunión que tuvieron, donde señaló que el presidente de Chile, José Antonio Kast, participó en dicho encuentro bajo esa misma condición.

"Chile, el presidente Kast fue a la primera reunión de los Escudos de las Américas en Florida, pero también fue en calidad observador y ahora pues ya digamos su estatus observador ya como que se ha dicho que así va a permanecer”.

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