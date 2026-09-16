Papa León XIV recolectó firmas en Trujillo para crear la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Antes de convertirse en el papa León XIV, el entonces padre Robert Prevost tuvo una participación decisiva en la recolección de firmas para pedir la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Trujillo.

Junto a los equipos laicos que dirigía en sus parroquias, el sacerdote agustino logró reunir más firmas que cualquier otra jurisdicción del país. El testimonio pertenece al padre Ramiro Castillo, compañero de Prevost en esos años. El dato quedó registrado en el libro 'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI', de la periodista estadounidense Elise Ann Allen.

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Según el relato de Castillo, la comunidad agustina de Trujillo, con Prevost al frente, se movilizó con decenas de laicos hasta reunir cerca de 50 mil firmas. El objetivo era exigir, de forma formal, la creación de la comisión encargada de investigar los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno.

Castillo también recordó que el grupo asistió a marchas en Lima y que Prevost los animaba a ver los problemas del país como parte de su propia vida y de su ministerio sacerdotal.

El sacerdote precisó que "el padre Roberto" estuvo presente en la Marcha de los Cuatro Suyos, la protesta masiva contra el gobierno de Alberto Fujimori tras su tercera reelección, calificada como inconstitucional y, según todos los indicios, fraudulenta.

La marcha estuvo encabezada por el padre Lydon, aunque para Castillo esa postura crítica "ya venía desde atrás con el padre Prevost". El testimonio sugiere que la casa de formación agustina donde ambos convivieron compartía una misma mirada frente a los problemas sociales y políticos del país, una visión que, según su relato, marcó el trabajo pastoral del hoy papa León XIV en el norte peruano.

Papa León XIV recomendó a Alberto Fujimori pedir perdón a sus víctimas cuando fue obispo de Chiclayo

El hoy papa León XIV también dejó una huella pública sobre el indulto a Alberto Fujimori. El 27 de diciembre del 2017, dos días después del indulto irregular otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, el entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, recomendó al expresidente pedir perdón de manera personal a cada una de sus víctimas.

Ante los periodistas de Chiclayo, dijo que Fujimori había pedido perdón "en una forma digamos genérica, casi", y que hubiera sido más eficaz hacerlo "personalmente, por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales él fue juzgado y sentenciado".

Prevost planteó ese gesto como parte de un camino más amplio. Sostuvo que Fujimori debía reconocer, a través de un diálogo auténtico y con la verdad, que el dolor de muchas familias seguía vigente.

Advirtió, además, que buena parte de los conflictos que el país atravesaba en ese momento tenían origen en ese dolor no resuelto. Su pedido no se quedó ahí: también llamó a los manifestantes que rechazaban el indulto a expresarse de forma pacífica, sin insultos ni violencia, para evitar que la división creciera.