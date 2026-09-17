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Sociedad

San Juan de Lurigancho: voraz incendio consume depósito de tíner en Jicamarca y moviliza 10 unidades de bomberos

Diez unidades del Cuerpo General de Bomberos, incluyendo autobombas y ambulancias, fueron movilizadas hasta el lugar de los hechos para controlar la emergencia y evitar su propagación.

Hasta el momento no se reportan daños en las viviendas aledañas al inmueble tras el voraz incendio registrado esta tarde.
Hasta el momento no se reportan daños en las viviendas aledañas al inmueble tras el voraz incendio registrado esta tarde.
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Un incendio de grandes proporciones se registró este jueves 17 de septiembre en una fábrica de depósito de tíner ubicado en la calle Andahuaylas, en el Anexo 22 de Jicamarca, San Juan de Lurigancho. La emergencia, catalogada como código 3, habría iniciado alrededor de las 2:32 p.m. y movilizó a 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos —entre autobombas, rescates, ambulancias y cisternas— que acudieron a la zona para controlar el fuego y evitar su propagación a viviendas aledañas.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardan el perímetro para evitar que las personas se acerquen a la zona de riesgo ante el peligro de eventuales explosiones. Mientras tanto, las autoridades aún no reportan heridos ni daños en las estructuras aledañas, aunque las causas que desencadenaron el voraz fuego siguen siendo materia de investigación.

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Minsa despliega ambulancias del SAMU ante fuerte incendio en Jicamarca

Ante la emergencia, el Ministerio de Salud (Minsa) informó a través de sus redes sociales que desplegó dos ambulancias del SAMU hasta la calle Andahuaylas para brindar atención médica prehospitalaria en la zona. Asimismo, señaló que personal de la Central 106 se mantiene en coordinación permanente con los hospitales más cercanos con el fin de garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

La emergencia, catalogada como código 3, comenzó a las 2:32 p.m., movilizando 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos para combatir las llamas.

La emergencia, catalogada como código 3, comenzó a las 2:32 p.m., movilizando 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos para combatir las llamas.

Senamhi alerta dispersión de contaminantes por incendio en Jicamarca

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un informe técnico respecto a la calidad del aire tras el siniestro registrado en Jicamarca. Según el reporte, los contaminantes se desplazan hacia el noreste de la capital a una velocidad de 12 km/h afectando principalmente al distrito de San Juan de Lurigancho. Cabe mencionar que la zona central del evento se registra niveles muy insalubres con valores de 125.5 a 225.4 ug/m3.

Ante esta situación, la institución instó a la población de estas zonas a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes para resguardar su salud respiratoria. Asimismo, precisó que la ciudadanía puede acceder al monitoreo y a los avisos sobre incendios urbanos en tiempo real a través del aplicativo “SENAMHI Perú Móvil”.

Alerta por dispersión de contaminantes en SJL tras feroz incendio en fábrica de tíner en SJL.

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