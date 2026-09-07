Doble homicidio en San Juan de Lurigancho: hombre de 36 años y joven de 21 años son asesinados en Huáscar
El crimen no para. Las víctimas, Joshimar Mayta Galarza, de 36 años, y Roberto Celestino Cajas, de 21, intentaron escapar de los disparos realizados por dos sujetos en motocicleta. Mayta pudo avanzar dos cuadras antes de caer.
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Dos hombres fueron asesinados a balazos por sujetos que se desplazaban en una motocicleta en el asentamiento humano Santa Rosa-Huáscar, en San Juan de Lurigancho (SJL), durante la noche del domingo. Las víctimas habían jugado fútbol en una losa deportiva cercana y posteriormente se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el pasaje El Rosal.
Los fallecidos fueron identificados como Joshimar Jefferson Mayta Galarza, de 36 años, y Roberto Isaías Celestino Cajas, de 21. De acuerdo con las primeras diligencias policiales, dos sujetos llegaron a bordo de una moto lineal y dispararon contra ambos. En medio del ataque, las víctimas intentaron ponerse a salvo.
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Intentó esconderse
Uno de los hombres habría buscado refugio debajo de un vehículo de transporte público que se encontraba en la zona. Sin embargo, tras recibir los impactos de bala, intentó escapar y logró avanzar aproximadamente dos cuadras antes de desplomarse y morir debido a la gravedad de sus heridas. La segunda víctima también falleció en el lugar.
Tras cometer el ataque, los presuntos sicarios huyeron en dirección a la zona de Santa Rosita. Ante ello, agentes de la División de Emergencia y del Escuadrón de Halcones desplegaron un operativo para intentar localizar a los responsables.
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Antecedentes criminales
Según información de la PNP, Joshimar Mayta Galarza registraba antecedentes policiales por presuntos delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas (TID), hurto y seguridad pública, correspondientes a los años 2015, 2024 y 2025. Debido a estos antecedentes, la Policía no descarta que el doble asesinato esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas.
El caso quedó a cargo de la Depincri, cuyos agentes realizan las diligencias para determinar el móvil del crimen, identificar a los autores y establecer si las víctimas fueron atacadas por un motivo relacionado con sus antecedentes.