La retención de 10 menores por presunta agresión sexual contra un escolar del colegio Liceo Naval, en San Borja, generó momentos de tensión la noche del último miércoles. Imágenes captadas por la prensa muestran que un adulto, que sería el padre de uno de los estudiantes investigados, protagonizó un acto de violencia contra personal periodístico tras ser abordado a su salida de la comisaría del sector.

Un video difundido por Willax TV muestra al hombre retirándose de la dependencia policial sin declarar. En un principio, alegó que no podía pronunciarse sin antes conversar con su abogado. Sin embargo, ante la insistencia de los reporteros, el sujeto reaccionó de forma violenta, llegando a agredir a uno de los camarógrafos que cubría el tema en los exteriores del recinto de la Policía Nacional del Perú.

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Padre de alumno investigado escupió a camarógrafo en San Borja

Las imágenes muestran al hombre cuando sale caminando de la comisaría sin emitir palabra alguna. En ese momento, se desplaza hacia el lado izquierdo de la vereda y, antes de seguir su paso hacia su camioneta, voltea y efectúa un escupitajo contra uno de los camarógrafos que cumplía su labor en el punto.

La agresión no terminó ahí, ya que, al ser increpado por los hombres de prensa por su actitud violenta, el sujeto retrocedió y empujó al trabajador previamente agraviado. El comportamiento del hombre fue duramente criticado por el conductor del programa 'Al Día con Willax Nacional', Augusto Thorndike, quien lo identificó como César Antonio Bettocchi Bustamante.

Menores permanecen retenidos por presunta agresión sexual

De acuerdo con la información difundida, el caso de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años habría ocurrido el 15 de septiembre de 2026, dentro de un bus que trasladaba a un grupo de escolares. La denuncia fue posteriormente registrada en la comisaría de San Borja, donde se activaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, 10 menores permanecen retenidos en la Comisaría de Familia de Lima Bertha Gonzáles Posada Eyzaguirre por este caso. El fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández dispuso que se tome la declaración de la víctima en cámara Gesell, y que se recaben los testimonios de los presuntos implicados.