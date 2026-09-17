Profesora del Liceo Naval de San Borja asegura que alertó sobre casos de bullying, pero habría recibido represalias: “He hecho muchas denuncias”

La docente señaló que ya había advertido a los directivos sobre situaciones de acoso escolar, agresión y bullying dentro de la institución Liceo Naval.

La docente señaló que ya había advertido a los directivos sobre situaciones de acoso escolar, agresión y bullying dentro de la institución Liceo Naval. Foto: composición LR/Difusión

La denuncia por una presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, ha provocado un profundo rechazo y consternación entre los padres de familia de la institución. El grave hecho habría ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba a un grupo de alumnos luego de un campeonato de futsal.

En medio de las diligencias, una profesora del área de Ciencia y Tecnología del colegio aseguró que en ocasiones anteriores ya había advertido a los directivos sobre situaciones de acoso escolar dentro de la institución. Sin embargo, afirma que sus alertas fueron ignoradas y advirtió haber recibido represalias por reportar estos acontecimientos

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“Bullying, hostigamiento, violencia, como les digo, investiguen. (…) Todas las personas que tratamos en algún momento de levantar nuestra voz (…) somos profesoras de vocación, estamos para formar a los estudiantes. Yo no tengo miedo, por eso he hecho muchas denuncias. Los buenos docentes (hacen las denuncias) y se han ido contra mí. Me han hecho pasar muchas cosas que ningún docente (debería pasar) por cuidar la formación de valores y alzar la voz. Esos niños están en formación y a mí me duele mucho la situación de mi Liceo”, explicó.

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Según reveló la profesora, al inicio de cada año escolar suele presentar informes sobre la convivencia estudiantil ante los nuevos mandos del colegio. No obstante, cuestionó que los canales de comunicación internos no funcionen de manera óptima, lo que provoca que los reportes se estanquen a mitad de camino y no se tomen las medidas preventivas requeridas.

“Yo como docente he alzado la voz, he hablado con las autoridades, pero lamentablemente no sé a veces qué pasa. Yo nunca he callado. He hablado con directores, incluso. Siempre advierto. Hay autoridades que sí escuchan, pero al ser esto algo interno a veces los espacios de la burocracia hace que la información no llegue correctamente. No me agrada ver estas cosas, lo único que quiero son cambios”, comentó.

En sus declaraciones a la prensa, la docente condenó todo tipo de agresión entre los escolares y dejó entrever que fue objeto de represalias por alertar sobre estos sucesos, aunque optó por guardar reserva respecto a identidades o medidas específicas tomadas en su contra.

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El representante del Ministerio de Educación, Cornelio González, cuestionó severamente las condiciones del transporte donde habría ocurrido la presunta agresión a un estudiante del Liceo Naval. Según precisó, el traslado de los más de 20 alumnos se realizó en una unidad particular que carecía de cámaras de videovigilancia y sistemas de registro audiovisual, elementos clave para reconstruir los hechos. Al tratarse de menores de edad, el funcionario enfatizó que el colegio debió garantizar estrictas medidas de seguridad, por lo que se investiga una presunta negligencia institucional.

“La unidad en la que han sido transportados no contaba con filmadora o grabaciones para ver la conducta de los chicos. Al traer menores de edad de un lugar a otro se requiere toda la seguridad del cuidado pertinente. Todo traslada de los menores requiere una exigencia extrema y un cuidado exhaustivo”, precisó.