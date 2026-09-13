Un granjero perdió su martillo en el campo y fue a buscarlo con un detector de metales: en su lugar encontró 15.000 monedas romanas, joyas de oro y vajilla de plata

Las monedas de oro y plata del tesoro datan del final del Imperio Romano en Britania, a principios del siglo V d. C. Foto: Museo Británico

Las monedas de oro y plata del tesoro datan del final del Imperio Romano en Britania, a principios del siglo V d. C. Foto: Museo Británico

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El 16 de noviembre de 1992, Eric Lawes salió hacia un campo de Hoxne, en Suffolk, Inglaterra, con un detector de metales que había recibido como regalo por su jubilación. El objetivo del granjero era localizar un martillo que había perdido en la finca. Sin embargo, el aparato emitió una señal intensa bajo tierra y convirtió la búsqueda en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Gran Bretaña.

Tras retirar unas pocas paladas de tierra, Lawes encontró cucharas de plata y monedas de oro. En lugar de continuar por su cuenta, avisó a la policía y a la sociedad arqueológica local. Al día siguiente, los especialistas extrajeron un bloque de tierra que contenía el conjunto. El procedimiento permitió estudiar las piezas bajo condiciones controladas. El tesoro incluía casi 60 libras de objetos de oro y plata, 15.234 monedas romanas y unos 200 objetos de oro. El hallazgo también aportó nuevas pistas sobre los últimos años del dominio romano en Britania.

¿Cómo un detector de metales llevó al mayor tesoro romano hallado en Gran Bretaña?

La forma en que apareció el tesoro marcó una diferencia para los investigadores. En vez de recuperar las piezas una por una, los arqueólogos trasladaron parte del suelo con los objetos todavía dentro. Así pudieron analizar su disposición y conocer mejor cómo había sido almacenado el conjunto.

Una serie de brazaletes de oro, uno de ellos con una inscripción dedicada a Juliane, todos hallados en el tesoro de Hoxne en 1992. Foto: Museo Británico

Rachel Wilkinson, curadora del Museo Británico, señaló que el tesoro de Hoxne fue "el mayor y más reciente" de los cuatro depósitos de este tipo descubiertos en Gran Bretaña.

El descubrimiento también tuvo una recompensa económica para Lawes. El Gobierno británico le entregó 1,75 millones de libras, suma que compartió con el propietario del terreno. El martillo perdido apareció más tarde y acabó en exhibición junto con el extraordinario hallazgo.

¿Por qué los arqueólogos creen que el tesoro fue enterrado tras el fin del dominio romano?

La fecha exacta del entierro todavía genera debate. Como el depósito no conservó materiales orgánicos, los especialistas no pueden recurrir a la datación por radiocarbono. En su lugar, estudian las monedas, sus inscripciones y las figuras de los emperadores representados.

El pimentero de plata está ahuecado, con la forma de una dama noble. Foto: Museo Británico

"La fecha más tardía en la que Hoxne pudo haber sido enterrado es 408 o 409, según la antigüedad de las monedas, y el modelo tradicional sugiere que fue enterrado alrededor de esa época", declaró el arqueólogo romano Peter Guest en una entrevista con Smithsonian Magazine. "En mi opinión, hemos estado datando erróneamente estos tesoros. Si se observan con más detenimiento, deberían datarse en el período posterior a la separación de Britania del Imperio Romano".

A juicio de Guest, algunas monedas pudieron permanecer en circulación durante décadas después de que Roma retirara su influencia de Britania en 410. Una pista clave aparece en el 98% de las piezas del tesoro: sus bordes fueron recortados, en algunos casos hasta un tercio de su tamaño.

Los análisis químicos indican que el metal retirado de las monedas se utilizó para fabricar imitaciones de piezas romanas. Para el experto, esta práctica pudo ser una respuesta a la falta de nuevos suministros de oro y plata procedentes del Imperio, por lo que la población habría intentado prolongar el uso de los metales que ya tenía.

¿Qué objetos permiten conocer la vida de una familia romana adinerada?

El depósito no contenía solo dinero. También incluía cucharas, joyas, recipientes y objetos de uso cotidiano. Clavos, bisagras, cerraduras, restos de madera, hueso e marfil, además de fragmentos de paja, revelan que varias piezas quedaron dentro de cajas de madera con revestimiento de cuero. Algunas mostraban desgaste y reparaciones, señales que han llevado a Catherine Johns a plantear que el conjunto pudo conservar objetos con valor sentimental.

Las cucharas llevan nombres como Aurelius Ursicinus y Silvicola, además de la frase latina vivas in deo. Una de ellas parece diseñada para una persona zurda. También destaca un salero de plata con forma de mujer noble, cuya elaborada cabellera refleja la moda de la época y cuyo contenido apunta al comercio internacional, ya que la pimienta procedía de India. Entre las joyas aparece una cadena de oro para una adolescente, varios anillos y pulseras. Una de ellas lleva la inscripción utere felix domina Iuliane, “úsala y sé feliz, señora Juliane”.