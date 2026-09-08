Perú retrocede en prueba PISA 2025 y no alcanza niveles mínimos en Lectura, Matemática y Ciencias

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La educación peruana dio un paso atrás. Los resultados de PISA 2025 muestran que el rendimiento de los estudiantes de 15 años cayó en Matemática y Lectura respecto de 2022, mientras que Ciencias se mantuvo prácticamente sin cambios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte que, en el caso peruano, la caída reciente en las dos materias revirtió las mejoras que el país había conseguido después de 2015. En Ciencias, el desempeño bajó dos puntos.

PISA evalúa a estudiantes de 15 años para conocer qué tanto dominan conocimientos y habilidades que necesitan para resolver problemas, pensar de forma crítica y desenvolverse en situaciones de la vida real. La prueba no mide únicamente contenidos escolares: también recoge información sobre el entorno de aprendizaje, las condiciones de los colegios y las actitudes de los alumnos. Perú participa en esta evaluación desde 2001. En 2025, 6.991 estudiantes de 260 colegios peruanos rindieron la prueba y representaron a unos 519.700 jóvenes de esa edad, equivalentes al 86% de la población nacional de 15 años.

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Un retroceso que borra avances

El deterioro no aparece solo al comparar las dos últimas evaluaciones. La OCDE señala que los resultados de 2025 se encuentran cerca de los registrados en 2015, pero con una diferencia clave: en Matemática y Lectura, el descenso de los últimos años borró los progresos obtenidos en el periodo posterior a 2015. La tendencia de Ciencias, en cambio, se mantuvo estable durante la década.

Entre 2022 y 2025, Perú perdió 9 puntos en Matemática y 18 en Lectura. Ciencias registró una variación de -2 puntos, pero la OCDE considera que ese cambio no resulta estadísticamente significativo. El promedio peruano quedó en 402 puntos en Matemática, 407 en Lectura y 406 en Ciencias.

Área Perú 2025 Promedio OCDE Estudiantes peruanos que alcanzan el nivel mínimo Matemática 402 puntos 482* 30% Lectura 407 puntos 461* 42% Ciencias 406 puntos 482 47%

*Promedio OCDE correspondiente a cada área. La OCDE reporta 463 puntos en Matemática y 461 en Lectura en su promedio general de 2025; la comparación específica de la tabla de desempeño utiliza las cifras correspondientes a la base estadística.

El umbral que no alcanza la mayoría

El problema más evidente aparece al observar el nivel mínimo de competencia. PISA considera el Nivel 2 como el umbral básico de desempeño, porque a partir de ese punto el estudiante puede aplicar sus conocimientos en situaciones sencillas y demostrar competencias funcionales para participar de manera significativa en la sociedad actual.

En Matemática, solo 30% de los estudiantes peruanos llegó al Nivel 2 o superior, frente al 65% del promedio de la OCDE. Eso significa que 7 de cada 10 no alcanzaron ese nivel básico. Los alumnos que sí lo lograron pueden interpretar una situación sencilla y reconocer cómo representarla matemáticamente, incluso cuando no reciben instrucciones directas. Por ejemplo, pueden comparar la distancia de dos rutas o convertir un precio a otra moneda.

Resultados de la prueba de Lectura.

En Lectura, 42% alcanzó el Nivel 2 o superior, mientras que el promedio de la OCDE llegó a 69%. Los estudiantes que superan ese umbral pueden identificar la idea principal de un texto de extensión moderada, localizar información a partir de criterios explícitos y reflexionar sobre su propósito y forma cuando reciben una orientación clara.

Ciencias presenta el mejor resultado relativo, aunque todavía deja a más de la mitad de los alumnos por debajo del mínimo: 47% alcanzó el Nivel 2 o superior, frente al 74% de la OCDE. Quienes llegan a ese nivel pueden reconocer explicaciones correctas sobre fenómenos familiares y utilizar datos para determinar, en casos sencillos, si una conclusión resulta válida.

El otro extremo también muestra una debilidad marcada. Casi ningún estudiante peruano alcanzó los niveles más altos en Matemática, Lectura y Ciencias. En Ciencias, apenas 0,2% llegó a los niveles 5 o 6, frente al 7,2% del promedio de la OCDE. En Matemática y Lectura, la OCDE también describe la presencia de estudiantes en los niveles superiores como prácticamente nula.

Perú no está solo en la caída

El retroceso peruano ocurre dentro de un deterioro más amplio. La OCDE afirma que el rendimiento de los estudiantes continuó disminuyendo en los países que integran la organización, hasta alcanzar sus promedios más bajos registrados en PISA en Matemática y Lectura. Uno de cada cinco estudiantes de 15 años de los países de la OCDE presenta ahora un bajo desempeño en las tres áreas, frente al 16% registrado en 2022.

Resultados en Matematica PISA

La tendencia también alcanza la última década. Entre los países de la OCDE, el promedio de Matemática cayó 22 puntos entre 2015 y 2025, equivalente a más de un año de aprendizaje; Lectura también registró un retroceso importante. La OCDE señala que el deterioro no responde únicamente a la pandemia: los resultados muestran problemas de aprendizaje que ya aparecían antes de 2020 y que se profundizaron después.

América Latina tampoco escapa a esta tendencia. En el balance de 2015 a 2025, Chile, México, Colombia, Argentina y Costa Rica presentan retrocesos en distintas áreas. Perú, sin embargo, tiene una particularidad: aunque su caída acumulada resulta menor que la de varios países de la región, el descenso reciente eliminó los avances que había conseguido desde 2015 en Matemática y Lectura.

La brecha también está dentro del país

Los resultados tampoco afectan por igual a todos los estudiantes. En Ciencias, los alumnos del 25% con mayor nivel socioeconómico superaron en 78 puntos a los del 25% más desfavorecido. La diferencia resulta similar a la registrada en promedio por los países de la OCDE, donde alcanza 85 puntos. Además, el nivel socioeconómico explicó 14% de las diferencias en el rendimiento científico de los estudiantes peruanos, frente al 12% de promedio en la OCDE.

Existe, sin embargo, un dato favorable: entre 2015 y 2025, la brecha socioeconómica en Ciencias se redujo en Perú. La mejora provino del desempeño de los estudiantes más desfavorecidos, mientras el rendimiento de los alumnos con mayores ventajas económicas permaneció estable. Aun así, solo 10% de los estudiantes desfavorecidos alcanzó el cuarto superior del rendimiento científico dentro del país.

Más interés, pero menos resultados

Los estudiantes peruanos tampoco muestran una falta generalizada de interés por aprender. 81% afirma sentir curiosidad por muchas cosas, frente al 73% de la OCDE, y 74% asegura que se esfuerza más cuando una tarea se vuelve difícil, frente al 60% del promedio de la organización. Además, solo 14% considera que la escuela ha sido una pérdida de tiempo, frente al 24% de la OCDE.

El contraste aparece en la llamada mentalidad de crecimiento: solo 45% de los estudiantes peruanos presenta esta disposición, frente al 69% de la OCDE. En Perú, quienes tienen una mentalidad de crecimiento obtienen, en promedio, 17 puntos más en Ciencias que quienes muestran una mentalidad fija, después de considerar las diferencias socioeconómicas.

Aulas con otras señales de alerta

PISA también identifica dificultades en las condiciones escolares. El porcentaje de estudiantes que asiste a colegios cuyos directores reportan falta de docentes aumentó de 18% en 2022 a 27% en 2025. Además, 49% estudia en centros donde la falta de personal de apoyo dificulta la enseñanza, mientras 54% enfrenta problemas vinculados con la falta de materiales educativos y 42% con deficiencias de infraestructura física.

La asistencia también marca una diferencia. 39% de los estudiantes peruanos faltó al menos un día de clases durante las dos semanas previas a la evaluación, frente al 22% de la OCDE, y 69% llegó tarde al menos una vez, frente al 50% del promedio de la organización. En paralelo, 24% reportó haber sufrido alguna forma de bullying varias veces al mes o con mayor frecuencia, por encima del 20% de la OCDE.

La tecnología muestra otro contraste. 54% de los estudiantes peruanos utiliza chatbots de inteligencia artificial al menos una vez por semana para aprender, frente al 46% de la OCDE. El uso alcanza 43% para realizar investigaciones preliminares, 40% para resumir textos y 36% para elaborar borradores de trabajos escritos. Al mismo tiempo, 86% estudia en colegios que prohíben los celulares dentro de sus instalaciones, frente al 49% de la OCDE.