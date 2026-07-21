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Arequipa: familias denuncian presuntas negligencias tras la muerte de tres menores atendidos en el hospital Goyeneche

La Defensoría del Pueblo exigió acciones urgentes tras la muerte de dos niños y un adolescente en los últimos dos meses. Algunos pacientes y familiares alertaron posibles deficiencias en el servicio.

Alerta tras la muerte de tres menores atendidos en el hospital Goyeneche
Alerta tras la muerte de tres menores atendidos en el hospital Goyeneche | Composición LR / Mirelia Quispe
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El Hospital Goyeneche de Arequipa enfrenta una ola de cuestionamientos tras la muerte de tres menores de edad en los últimos meses. Mientras las familias buscan respuestas y denuncian presuntas irregularidades en la atención médica, sus testimonios revelan historias marcadas por el dolor y la incertidumbre.

Tres menores fallecieron en los últimos meses tras ser atendidos en el hospital Goyeneche

Uno de los casos más recientes fue el de un escolar del distrito Alto Selva Alegre, que ingresó al nosocomio por un fuerte dolor estomacal tras haber ingerido una sustancia extraña y falleció horas después. Su madre asegura que pidió ayuda al ver el sufrimiento de su hijo durante sus últimos momentos. “Mi hijo antes de morir estaba gritando de dolor. No hacían nada los doctores, lo único es que se reían de mi hijo”, señaló Zenobia Mamani, madre del menor.

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Otro caso ocurrido este mes también corresponde a una menor que ingresó con dolor en el cuello y falleció tras permanecer internada en el Hospital Goyeneche. Sus familiares denunciaron presuntas deficiencias en la atención y cuestionaron que varios médicos habrían emitido distintos diagnósticos sin llegar a determinar con certeza qué padecía la niña.

“Para mi es una pesadilla de la que quisiera despertar, busco justicia”, expresó el padre de la menor. Pese a que consiguieron una cama UCI en el Hospital del Niño de Lima, el traslado no se concretó porque la documentación enviada desde el Hospital Goyeneche no contenía un diagnóstico definitivo.

El tercer caso es el de Gustavo, un niño de 7 años que falleció en junio luego de acudir por una fractura en la muñeca. Su madre cuestionó la atención recibida y aseguró que el menor no habría recibido un calmante para aliviar el dolor antes de continuar con otros procedimientos. Según relató, un médico del Hospital Goyeneche le recomendó trasladarlo a una clínica particular, donde finalmente murió. “No le dieron ningún calmante para el dolor”, señaló la madre.

Pacientes y familiares alertan posibles deficiencias en el servicio

En medio de estos cuestionamientos, La República conversó con pacientes y familiares del Hospital Goyeneche. Algunos expresaron preocupación por la atención recibida y señalaron posibles deficiencias en el servicio, mientras que otros indicaron haber recibido un trato adecuado, aunque pidieron mejoras en la infraestructura y espacios disponibles.

“Me operaron de cáncer de mama, pero ahora me duele. Tengo una herida, no sé si me operaron mal”, señaló una adulta mayor entre lágrimas y con visibles muestras de dolor. Otro ciudadano afirmó que a su familiar no le cambiaban el pañal al principio, pero luego vio que empezaron a ayudarla, mientras que un paciente aseguró: “Sí me trataron bien, pero debería haber mas ampliación. Como ve pues estoy en el pasadizo y habría querido estar en una habitación”.

Mientras continúan las diligencias, las familias esperan que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron responsabilidades. La Defensoría del Pueblo requirió la intervención del Gobierno Regional, la fiscalización del Consejo Regional y la evaluación de responsabilidades administrativas inmediatas.

Por último, La República contactó a personal del área de Imagen, quien nos informó que están tomando acciones como cambios urgentes en el área de emergencias para brindar una adecuada atención a los pacientes.

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