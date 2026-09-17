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Espectáculos

Carlos ‘Tomate’ Barraza anuncia matrimonio con joven venezolana y su hija Gaela lo encara: “A portarse bien”

Modelo de 18 años Gaela Barraza le hizo advertencia a su padre cantante tras sorpresivo anuncio de boda con nutricionista venezolana.

Gaela Barraza es considerada uno de los rostros jóvenes más bellos del Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Gaela Barraza es considerada uno de los rostros jóvenes más bellos del Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
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Carlos ‘Tomate’ Barraza dio un importante paso en su vida sentimental y contraerá matrimonio con su novia Roscarlys Luna, una nutricionista deportiva venezolana. La pedida de mano se realizó en una paradisíaca playa en el extranjero y las imágenes inéditas del romántico momento fueron compartidas por la modelo Gaela Barraza, hija del salsero.  

"Se casa mi papiiii. Septiembre se vino con todo. ¡Los amo!", escribió muy emocionada la joven influencer, quien hizo una videollamada con la pareja de su padre. Durante la comunicación, Ross, como llaman a Roscarlys, le mostró el anillo de compromiso que recibió de Carlos Barraza.

Roscarlys mostrando su anillo de compromiso a Gaela Barraza. Foto: TikTok.

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Gaela Barraza advierte a su padre tras anunciar su boda

Luego de que Gaela Barraza, de 18 años, felicitara a su padre y a su futura madrastra, la modelo sorprendió al cambiar el tono de voz y advertirle a 'Tomate', a modo de broma, que ahora deberá portarse bien. "¡Carlos Barraza, a portarse bien! Jajajaja, los adoro, mi pequeña pero gran familia", expresó la influencer, dejando en claro que mantendrá vigilado al popular cantante.

Además, la jovencita expresó públicamente el cariño que siente por la futura esposa de su papá al recordar a su abuelita fallecida y agradecer por la llegada de Ross a sus vidas. "Gracias a Dios por ponernos a Ross en nuestro camino, estoy 100% segura de que ella es el ángel que la mamita nos envió para seguir construyendo una familia", escribió.

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Hija del 'Tomate' Barraza lo felicita por decidir casarse

Gaela Barraza confesó también que sabía que su padre iba a pedirle matrimonio a Roscarlys y que, por ello, aceptó convertirse en su cómplice. La joven se mostró feliz y respaldó la decisión del cantante de dar este importante paso en su relación.

"Tengo que confesar que fui la cómplice de mi papi en esta aventura; estoy muy feliz de que hayas encontrado la felicidad al lado de una gran mujer y ser humano, que llegó a convertir nuestra casa en un hogar real", finalizó la modelo.

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