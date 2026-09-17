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Rafael Belaunde sobre reunión con Juntos por el Perú por el pedido de facultades: "Ellos están evaluando”

Juntos por el Perú cuestionó previamente esta solicitud y la calificó como un intento encubierto para disolver la Cámara de Diputados.

Rafael Belaunde sobre reunión con Juntos por el Perú por el pedido de facultades: "Ellos están evaluando”
Rafael Belaunde sobre reunión con Juntos por el Perú por el pedido de facultades: "Ellos están evaluando”Foto: La República
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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, calificó de muy productiva la reunión que sostuvo con la bancada de Juntos por el Perú para explicar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. El titular del Mindef señaló que los parlamentarios expresaron dudas y preocupaciones sobre las 66 materias solicitadas.

"Ha sido muy productiva, hemos intercambiado opiniones, ellos tienen sus dudas y preocupaciones. Yo creo que hay ánimo, apertura e interés de intercambiar puntos de vista. Me ha parecido una reunión con ánimos muy receptivos e instructivos", declaró Belaunde tras el encuentro.

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El ministro sostuvo que el Ejecutivo está dispuesto a explicar los aspectos que más fueron cuestionados entre los parlamentarios y remarcó que el Gobierno necesita las facultades para avanzar con las medidas planteadas. "Nosotros estamos para aclarar los puntos de duda, preocupaciones. Nosotros necesitamos las facultades para poder avanzar. Ellos están evaluando, son 66 pedidos", indicó.

Belaunde reconoció que el Ejecutivo podría no recibir la totalidad de las facultades solicitadas, aunque sostuvo que no percibió una posición de rechazo absoluto por parte de la bancada. "Yo entiendo que quizá no nos darán todo lo que pedimos, pero tampoco veo ánimos de negar todo", afirmó.

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Juntos por el Perú cuestionó previamente pedido de facultades

La posición expresada por Belaunde contrasta con los cuestionamientos que Juntos por el Perú había planteado días antes sobre la solicitud del Ejecutivo. La bancada calificó el pedido de facultades como un intento encubierto de disolver la Cámara de Diputados, según una declaración de Ernesto Zunini.

JP también había advertido que en el pedido no había solicitudes específicas para luchar contra las consecuencias del Fenómeno del Niño o contra la inseguridad ciudadana.

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Belaunde sobre el comité consultivo de la presidenta

Durante sus declaraciones, Belaunde también fue consultado por el comité consultivo que asesora a la presidenta de la República y sobre la eventual presencia de personas vinculadas a Fuerza Popular.

"Es asesorar a la presidenta. Hay personas vinculadas, cercanas a la presidenta, que tienen conocimientos en ciertas materias", sostuvo el ministro.

Belaunde no precisó qué personas integrarían dicho grupo ni detalló las materias específicas en las que brindarían asesoramiento.

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