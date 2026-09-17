Un grupo de 20 madres de familia llegó hasta la zona del estacionamiento del Colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito de San Borja, a la espera de sostener una reunión con algún representante de la institución, tras la denuncia de un presunto caso de agresión sexual contra un estudiante de 16 años. La denuncia se conoció la noche del último miércoles y ha generado conmoción en el plantel.

Durante su permanencia en los exteriores de la institución, denunciaron que esta no es la primera vez que se registraría un acto de violencia contra un alumno dentro de la escuela que forma a los hijos del personal superior de la Marina de Guerra del Perú. Previamente, se habrían reportado casos de bullying y discriminación, pero no alcanzaron la misma repercusión pública que este último caso.

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Madres y docentes alertan más casos de violencia en Liceo Naval

Una madre de familia señaló a Canal N que anteriormente se habrían registrado otros episodios de agresión al interior del plantel por aspectos discriminatorios. “Nosotros estamos súper indignados. Esto no solamente es una acción que ha pasado, esto es el reflejo y la gotita que se está derramando de múltiples situaciones como bullying. Hay mucha discriminación hasta por tu color, por tu apellido, por los galones”, explicó.

La docente de primaria de Ciencia y Tecnología, Yovana León, quien ejerce en la institución desde hace 18 años, también afirmó que antes hubo maestras que advirtieron sobre estas situaciones, pero sus denuncias no fueron atendidas. “Bullying, hostigamiento, violencia, como les digo, investiguen. (…) Todas las personas que tratamos en algún momento de levantar nuestra voz (…) somos profesoras de vocación, estamos para formar a los estudiantes. Lamento mucho que esto suceda, pero a veces uno habla y no nos escuchan y más bien se van contra nosotros”, dijo.

Menores retenidos tras denuncia por presunta agresión sexual

De acuerdo con la información difundida, el caso de presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años habría ocurrido el 15 de septiembre de 2026, dentro de un bus que trasladaba a un grupo de escolares. La denuncia fue posteriormente registrada en la comisaría de San Borja, donde se activaron las diligencias correspondientes.