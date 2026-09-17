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Ministro Marco Vinelli niega que se este formando un 'gabinete paralelo': "No existe tal cosa"

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego aseguró que este nuevo grupo fue establecido para brindar consejo ad honorem y no responde a errores del gabinete ministerial.

Ministro Marco Vinelli aseguró que nueva comisión consultiva solo asesorará | Composición: LR.
Ministro Marco Vinelli aseguró que nueva comisión consultiva solo asesorará | Composición: LR.
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Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, señaló que no existe un gabinete paralelo. El ministro de Keiko Fujimori fue consultado sobre la existencia de un presunto grupo en las sombras, luego de que el Gobierno decidiera, mediante decreto supremo, crear una comisión consultiva.

“No existe tal cosa. Se debe informar a la población, a través de ustedes, que todo presidente siempre ha tenido un grupo de asesores en el despacho presidencial. Ahora, se ha cambiado y el despacho presidencial tiene una comisión consultiva ad honorem, compuesta por personas con experiencia en el sector público y que van a brindar asesoramiento consultivo a la presidenta de la República”, indicó en entrevista con RPP.

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Vinelli también aseguró que la creación de esta nueva organización cercana al despacho presidencial no responde a errores por parte del gabinete ministerial.

“No se debe a ningún tipo de error. Se debe a que eso existía antes como grupo de asesores de la presidenta. Ahora tiene una nueva denominación y responde a otras funciones, como son atender las consultas de la presidenta”, apuntó.

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La comisión consultiva de Keiko Fujimori

La presidenta Keiko Fujimori oficializó a los primeros integrantes de la Comisión Consultiva de su Despacho Presidencial. Entre ellos figuran Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Arsenio Oré, tres personas que fueron investigadas en el caso 'Cócteles', relacionado con el presunto financiamiento irregular de las campañas de Fuerza Popular. Sus designaciones fueron formalizadas mediante una resolución publicada este 16 de septiembre en el diario oficial El Peruano.

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Yoshiyama y Chlimper ocuparon cargos relevantes durante el régimen de Alberto Fujimori y posteriormente fueron incluidos en las investigaciones fiscales sobre Fuerza Popular por presuntos financiamientos ilícitos. En el caso de Yoshiyama, la Fiscalía lo acusó por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, mientras que Chlimper fue investigado, además, por presunta falsedad y falsa declaración. La tesis fiscal vinculó a ambos con el manejo de recursos destinados a las campañas de Keiko Fujimori. El exdirectivo de Odebrecht Jorge Barata declaró que la constructora entregó US$1 millón para la campaña de 2011 a través de Yoshiyama.

Por su parte, Arsenio Oré fue investigado por una presunta obstrucción a la justicia relacionada con su labor como abogado de personas vinculadas a Fuerza Popular. Según la Fiscalía, habría intervenido junto con otros abogados para influir en las declaraciones de presuntos aportantes del partido. La resolución también incorpora a Josefina Takahashi y Milagros Álvarez como integrantes de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial.

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