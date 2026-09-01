La increíble historia criminal de ‘Jhonsson Pulpo’, uno de los más buscados en Perú

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El peruano Jhonsson Smith Cruz Torres, capturado en La Paz, Bolivia, ya se encuentra en territorio peruano. Cabecilla de Los Pulpos de Cruz Blanca, una organización criminal transnacional, ‘Jhonsson Pulpo’ es acusado por el delito de robo agravado con muerte de una comerciante, ocurrido en marzo del 2020, en la ciudad de Trujillo.

Por este delito fue condenado a cadena perpetua por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo. Para la policía peruana, sin embargo, sería responsable de unos 100 homicidios.

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El 5 de agosto de 2022, la Comisión Evaluadora de Recompensas Contra la Criminalidad (Cercri) lo incluyó en la lista de los más buscados, y el gobierno de entonces, a través de su Programa de Recompensas, incrementó una recompensa de S/75.000 a S/500.000 por su captura.

Este lunes 1 de septiembre, al ser atrapado junto con Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, de 23 años, tenía en su poder US$10.000, así como 70.000 pesos chilenos y 700 bolivianos, lo que demostraría que recientemente estuvo movilizándose entre Chile y Bolivia.

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Precisamente, en este último país, en enero de este año, la policía del altiplano capturó a Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, pareja de Jhonsson Pulpo. También fue intervenida en La Paz por presentar una orden de captura internacional por su presunta vinculación con el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de la exregidora de El Porvenir, Sandra Guevara.

Según el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, ‘Jhonsson Pulpo’ tiene un largo historial de secuestros, homicidios y extorsiones, ejecutados especialmente en La Libertad, de donde es natural y descendiente de una dinastía criminal que opera desde hace más de tres décadas.

Como cabecilla de Los Pulpos de Cruz Blanca, es sindicado de liderar los secuestros de Santos Guillermo Sánchez Vera, Emilio Julca Huamán, Kristell Cotrina Cruz, Robert Quezada Crisólogo, entre otros.

Además, la Policía Nacional llegó a detectar que Cruz Torres registró un acta de defunción en el Reniec el 4 de agosto de 2020.

DIÁLOGO CON ‘GATO COTE’

En el 2024 se reveló el audio de una conversación entre Jhonsson Cruz Torres y el ahora fallecido Josué Oliver Blas Lezama, alias Gato Cote, quien lideraba la organización La Gran Alianza hasta que fue asesinado en Colombia.

Esta comunicación fue interceptada por las autoridades y dio detalles claves sobre la dinámica entre estas organizaciones criminales, vinculadas a la minería ilegal y otros delitos agravados.

Ese diálogo surgió tras el secuestro de Emilio Julca Huamán, un minero informal en Huamachuco. ‘Gato Cote intentó apaciguar tensiones con Jhonsson Pulpo, asegurando que no tenía intenciones de interferir en sus actividades.

“Yo contigo no tengo problemas”, le dijo Blas Lezama, mientras le recordaba que su vínculo en la minería era su único interés y que no existió conflictos previos entre ellos. Incluso menciona que escuchó rumores sobre amenazas contra su vida, pero asegura que no tiene motivos para enemistarse con ‘Jhonsson Pulpo’.

‘Gato Cote’ encontró su final en las calles de Colombia, lejos de los socavones y minas que lo hicieron millonario.

Junto a Carlos Alberto Villanueva Cancho, su compatriota y cómplice, fue asesinado en el sector Parqueadero El Triángulo.

Desde el 2020, La Gran Alianza liderada por Blas Lezama se consolidó como una fuerza dominante en la minería ilegal en Pataz, acumulando activos por más de 80 millones de soles.

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Su modus operandi incluía el robo de minerales y la violenta toma de bocaminas, un negocio que lo puso en la mira de las autoridades, pero también en la de sus enemigos, entre ellos Los Pulpos.

LA INDUSTRIA DE LOS SECUESTROS

‘Jhonsson Pulpo’, entre tanto, reafirmaba su liderazgo con los secuestros y extorsiones.

Fue delatado por Jolin en el secuestro de la empresaria, Nilda Arrascue. En el diálogo con ‘Gato Cote’ admitió su participación en el secuestro de Emilio Julca Huamán, y aludió a que cumplió con su promesa de liberarlo, aunque no sucedió lo mismo con dos de sus empleados, quienes fueron asesinados, y su vehículo fue encontrado calcinado.

Para las autoridades, Los Pulpos de Cruz Blanca son considerados una de las más sanguinarias y temidas bandas del Perú. La razón de que Los Pulpos envíen remesas de dinero hacia Chile y Bolivia tenía nombre y apellido: Jhonsson Smith Cruz Torres, su líder quien en las próximas horas será puesto a disposición de las autoridades judiciales del Perú.

El propio ministro del Interior, César Astudillo, conducirá su traslado a Lima para las diligencias correspondientes que se realizarán bajo estrictas medidas de seguridad.

Según las sospechas de la Policía peruana, Cruz Torres es sindicado de ser responsable de más de 100 crímenes en los últimos años.