“Los Pulpos” usaron un dron para seguir a Jenns Lara y secuestrarlo

Una de las imágenes captadas por el dron de “Los Pulpos” en la que aparece la camioneta de Jenss Lara y la que usaron los delincuentes para el secuestro. Foto: La República

Una de las imágenes captadas por el dron de “Los Pulpos” en la que aparece la camioneta de Jenss Lara y la que usaron los delincuentes para el secuestro. Foto: La República

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Para registrar el desplazamiento detallado del empresario Jenns Lara Tantaquilla, y así fijar el punto donde sería plagiado, los miembros de la banda Los Pulpos utilizaron un dron.

Durante la sustentación del caso contra 13 integrantes de la organización criminal, para quienes la fiscal Andrea Lavado Pérez solicita 36 meses de prisión preventiva, la autoridad informó que los agentes de la División de Investigación Criminal de Trujillo obtuvieron los videos que captó el dron sobre los movimientos de Jenss Lara.

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El material fílmico fue encontrado en el teléfono celular de Gabriel Mendocilla Gómez, señalado como coordinador de Los Pulpos. Mendocilla es uno de los 12 detenidos por el secuestro de Jenns Lara y el homicidio de sus cuatro amigos, en la madrugada del domingo 30 de agosto.

En un principio, los delincuentes exigieron un rescate de US$5 millones, pero luego negociaron con los familiares y consiguieron acordar un desembolso de S/ 2 millones, que fue entregado en parte en efectivo y la otra por transferencia bancaria, según el informe de la fiscal Andrea Lavado al que tuvo acceso La República.

El dron captó paso a paso en el que la camioneta Ford de placa CZ1 -019, en la que viajaban el empresario Lara y sus acompañantes Andrea Monzón Lingán, Nadia Urtecho Rodríguez, Luis Rojas Ramos de Rosas y Christopher García Álvarez, abandonaron la discoteca Nosso.

En las grabaciones en tiempo real también aparecen las imágenes del momento en el que el vehículo de Jenss Lara fue interceptado por tres falsos policías.

Filmaron el cuádruple homicidio

Estos delincuentes descendieron con fusiles de largo alcance en la esquina de la cuadra tres de la avenida Húsares de Junín y la calle Isabel de Bobadilla. En ese lugar asesinaron a los cuatro ocupantes y secuestraron a Lara.

El 26 de agosto, cuatro días antes del secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla y del cuádruple crimen, los integrantes de la organización criminal Los Pulpos se reunieron en un inmueble ubicado en la manzana N Lote 11 de la urbanización Los Rosales, en el distrito de Moche en Trujillo.

La propietaria del inmueble, Karen Aliaga Contreras, declaró a la policía que el alquiler de la vivienda se hizo mediante la plataforma Airbnb. La renta fue para el periodo del 26 al 31 de agosto de 2026 y lo efectuó un sujeto que se identificó como Andrés. Pagó la suma de S/ 735.

La arrendataria refirió que cuatro hombres y dos mujeres, a bordo de un auto Toyota negro, llegaron al inmueble y que uno de ellos se identificó como Andrés.

Al día siguiente, jueves 27 de agosto, a las 11.59 a. m., las cámaras de seguridad grabaron la llegada al inmueble de un auto Nissan negro de placa H20-343. El propietario del vehículo era Ángel Bocanegra Linares, el chofer de la banda Los Pulpos, conforme al documento fiscal revisado por La República.

Ese mismo día jueves 27 de agosto, a la 1.00 p. m., las cámaras registraron la llegada de una camioneta Toyota Hilux blanca de placa BSJ-899 y un auto Kia plateado de placa P2Y-266. El primer vehículo tenía las mismas características de la camioneta que participó en el crimen de Trujillo.

En las imágenes se observa cuando el empresario Jenss Lara y sus cuatro amigos abordan la camioneta Ford blanca, tras su salida de la discoteca Nosso y toman la ruta de la avenida Fátima.

A unos metros del lugar, se ubicaba la camioneta Toyota Hilux blanca, donde iban los tres delincuentes uniformados.

Según las investigaciones, las grabaciones del seguimiento, secuestro y asesinato fueron enviadas al líder de Los Pulpos, Johnsson Cruz Torres, quien se encontraba en Bolivia. El jefe tenía el control absoluto de todo el golpe.

Para la policía, la utilización del dron no solo sirvió para observar y vigilar a Jenns Lara Tantaquilla, sino también para informar a los homicidas sobre la eventual presencia de la policía. Lo habían planeado todo.

El reglaje continuó hasta las 2.43 a. m., cuando la camioneta de placa CZ1-019 de Jenss Lara circulaba por la capilla Inmaculada Corazón de María, por la avenida Húsares de Junín, y era seguida por la camioneta Toyota Hilux de los falsos policías, a la altura de la discoteca Nosso, a las 2.46 a. m.

Se observa cuando los tres sujetos uniformados descienden de la camioneta Toyota Hilux blanca y con sus armas apuntan a los ocupantes de la camioneta Ford, hasta el momento que secuestraron a Jenss Lara y acribillaron a los cuatro pasajeros.