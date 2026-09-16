Jenss Lara: Detalles claves que se desprenden de la audiencia de prisión preventivaa

Jhonsson Pulpo, es el cabecilla de la red criminal Los Pulpos que secuestró a Jenss Lara.

Jhonsson Pulpo, es el cabecilla de la red criminal Los Pulpos que secuestró a Jenss Lara.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

De la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', y otros doce investigados, por el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas, realizada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se desprenden detalles claves, según expertos en investigación criminal y judicial.

Este proceso fue suspendido el último lunes y este martes será reanudado. Como se sabe, la solicitud de 36 meses de prisión preventiva fue sustentada por la fiscal especializada contra el Crimen Organizado, Andrea Lavado Pérez.

TE RECOMENDAMOS KEIKO QUIERE REESCRIBIR LA HISTORIA DEL CONFLICTO Y TERR*RISMO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El Ministerio Público sostiene en su tesis que existen elementos suficientes para solicitar la prisión preventiva de los investigados mientras continúan las pesquisas.

PUEDES VER: Caso Jenss Lara: El crudo testimonio del empresario secuestrado

Así, de acuerdo con un oficial de la Dirección de Investigación Criminal se tiene en el plano de la información lo siguiente:

-Ruta del seguimiento: El trayecto de las víctimas fue monitoreado desde su salida de la discoteca Nosso, continuando por la avenida Fátima hasta el punto de la emboscada.

-Logística tecnológica y vehicular: La organización criminal utilizó un dron para transmitir y vigilar la secuencia del evento en tiempo real, constatar la identidad de la víctima y supervisar la presencia de patrullas policiales. El ataque terrestre se ejecutó con sujetos armados que vestían como policías y se desplazaban en una camioneta Toyota Hilux blanca.

-Origen de la prueba audiovisual: El video del seguimiento aéreo fue hallado y extraído del teléfono celular incautado a Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez durante su captura.

-Estado de la audiencia: La sesión de requerimiento de 36 meses de prisión preventiva, dirigida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad a cargo del juez Eduardo Medina Carranza, se suspendió el 15 de septiembre de 2026 y se programó su reanudación para el 16 de septiembre de 2026.

Sobre los investigados, el requerimiento fiscal de prisión preventiva comprende a 13 presuntos integrantes de la organización criminal:

-Jhonsson Smith Cruz Torres alias "Jhonsson Pulpo", sindicado como cabecilla principal de la organización criminal Los Pulpos y presunto autor intelectual del plan, quien dirigió el secuestro en tiempo real. Fue detenido en Bolivia y expulsado al Perú.

-Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez alias "Z", miembro del entorno de seguridad de la cúpula, detenido junto al líder en Bolivia. En su celular se almacenaba el video del dron.

-Oscar Daniel Cruz Basilio alias "O", sindicado por el Ministerio Público como uno de los planificadores directos del golpe delictivo. Se encuentra prófugo.

-Juan Carlos Llenque Azabache alias "Negro Juan", identificado como mando intermedio clave en la estructura de la red criminal. Se encuentra prófugo.

-Joyce Renato Bereche Maco alias "R", investigado como el presunto propietario y el encargado de proveer la camioneta Toyota Hilux blanca usada en el crimen. Se encuentra prófugo.

-Frank Junior Quezada Cruz alias "Ñato", sería un miembro del brazo de ejecución armada. Detenido en Trujillo; peritajes químicos arrojaron positivo para restos de disparo por armas de fuego.

-Ángel Fabricio Bocanegra Linares alias "Folo", presunto integrante operativo del brazo de asalto de la banda. Detenido y con resultado positivo en la prueba de absorción atómica.

-Julio Zavaleta Quezada alias "Juliacho", fue capturado e investigado como parte del brazo ejecutor terrestre. Dio positivo a la prueba de absorción atómica.

-César Iván García Rivera alias "Bolacho", habría sido implicado en el despliegue del operativo terrestre para la emboscada. Detenido y con restos de pólvora en las manos tras las pericias.

-José Miguel Cherrepe Dávila alias "Ares", capturado por la policía y sindicado como uno de los ejecutores materiales en la avenida Húsares de Junín.

-Roy Peter Bocanegra Aguilar alias "Viejo" o "Gorgojo", chofer logístico de la banda que manejaba un automóvil Suzuki negro para el soporte de la operación. Fue detenido tras un operativo en Parcoy, Pataz.

-Roy Stiven Bocanegra Marreros alias "Roy" o "Pity", detenido en Trujillo dentro del inmueble de resguardo logístico. Se le investiga por custodiar y preparar chalecos o implementos policiales falsos.

PUEDES VER: Este es el fusil R-15 empleado en el cuádruple asesinato de Trujillo

-Juan Manuel Bocanegra Enríquez: Incluido formalmente dentro del grupo de los 13 investigados del requerimiento fiscal. Fue intervenido inicialmente al detectarse un mensaje de WhatsApp donde le ordenaban borrar información; no obstante, la Fiscalía dispuso su liberación inmediata previa a la audiencia al no hallar nexos directos con el día del secuestro, afrontando el proceso bajo comparecencia.

Hasta el momento, la Fiscalía Provincial de La Libertad delimitó la investigación en procesos independientes debido a la flagrancia y las naturalezas de sus respectivas capturas:

Así, el proceso actual (los 13 implicados) está enfocado estrictamente en la autoría intelectual, soporte vehicular, marcaje aéreo específico (mediante el celular de Mendocilla Gómez) y la ejecución material del secuestro de Jenss Lara y el cuádruple asesinato en la avenida Húsares de Junín.

El proceso de alias 'Yampi' corresponde a una investigación paralela vinculada a la misma banda criminal Los Pulpos. Fue detenido por agentes de la DEPINCRI en el distrito de El Porvenir por realizar marcajes aéreos preventivos y extorsiones con dinamita en bodegas y farmacias.

Por este motivo, el Poder Judicial ya le dictó de forma independiente cinco meses de prisión preventiva por tenencia de explosivos y reglaje, sin formar parte del requerimiento de 36 meses del caso Húsares de Junín.