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Trujillo: Aquí estuvo secuestrado el empresario minero

Jenss Lara Tantaquilla permaneció cautivo en un lugar acondicionado en un inmueble de la calle Cobre, en la urbanización San Isidro, en Trujillo.

Lugar de cautiverio del empresario trujillano.
Lugar de cautiverio del empresario trujillano.
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Las autoridades descubrieron el oculto recinto que la banda criminal de falsos policías erigió en la urbanización San Isidro, en Trujillo, donde supuestamente mantuvo en cautiverio al empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla, secuestrado la madrugada del 30 de agosto durante una operación en la que asesinaron a cuatro de sus acompañantes.

La organización acondicionó el búnker en plena ciudad, en una zona residencial camuflada ante las autoridades. Los corredores de la estructura, impregnados de sufrimiento y terror, se hallaron durante cinco días sumidos en la oscuridad del olvido, sin haber sido investigados por la justicia, este viernes.

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El inmueble fue localizado en la calle Cobre de la urbanización San Isidro.

larepublica.pe

Como se recuerda, el pasado domingo, el empresario fue interceptado y secuestrado en medio de un sangriento ataque en la avenida Húsares de Junín donde murieron su pareja, una amiga y dos agentes de seguridad. Tras una intensa movilización y negociaciones, la víctima fue liberada con vida el lunes 31 de agosto.

Este viernes por la tarde se supo que los agentes policiales y peritos en Criminalística realizan diligencias en el inmueble de la urbanización San Isidro para acopiar evidencias científicas que confirmen la permanencia del empresario en ese punto.

larepublica.pe

Como lo informó La República, en zonas aledañas como los cañaverales de El Cortijo Bajo, las autoridades hallaron indumentaria policial, celulares quemados y elementos con distintivos de la PNP que habrían utilizado los delincuentes durante el secuestro

Las autoridades atribuyen el planeamiento estratégico de este crimen a la organización criminal Los Pulpos. Actualmente, hay ocho personas detenidas bajo un estricto proceso de investigación.

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