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Sociedad

De socio a enemigo jurado de ‘Jhonsson Pulpo’: ofrecen S/ 300.000 por la captura de alias ‘Jolín’, cabecilla de La Nueva Jauría

Bazán fue condenado a cadena perpetua por el secuestro del empresario Manuel Rodríguez Cruzado, quien fue asesinado tras ser privado de libertad. Su captura es prioritaria debido a su vinculación con otros delitos graves en Trujillo.

La solicitud para integrar a Bazán Valderrama al programa fue presentada en junio por un alto oficial de la PNP y aprobada el 16 de septiembre por la Comisión Evaluadora de Recompensas.
La solicitud para integrar a Bazán Valderrama al programa fue presentada en junio por un alto oficial de la PNP y aprobada el 16 de septiembre por la Comisión Evaluadora de Recompensas.Foto: Andina/Composición LR
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El Ministerio del Interior (Mininter) incorporó este miércoles 16 de septiembre a Jolín Bazán Valderrama al Programa de Recompensas, con un beneficio de S/300.000 para quien proporcione información que permita a la Policía Nacional del Perú (PNP) localizarlo y ponerlo a disposición de la justicia. El prófugo es señalado en investigaciones y resoluciones judiciales por su participación en casos de secuestro registrados en Trujillo.

La solicitud para incluirlo en el programa fue presentada el 1 de junio por el director de la Tercera Macro Región Policial La Libertad, general PNP Jorge Espinoza, mediante el oficio 320-2026-COMOPPOL. La incorporación fue aprobada por la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri), en el marco de las acciones del sector Interior para obtener información sobre personas requeridas por la justicia.

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La recompensa será entregada a quien proporcione datos que permitan establecer la ubicación de Bazán Valderrama y facilitar su captura. El viceministro de Orden Interno y presidente de la Cercri, Juan Carlos Sotil Toledo, señaló que la incorporación del investigado al programa forma parte de las acciones destinadas a ubicar a personas consideradas de alto perfil y requeridas por las autoridades.

El caso de Bazán Valderrama fue elevado al Programa de Recompensas luego de la solicitud formulada por la Policía en junio. La decisión quedó formalizada el 16 de septiembre, con lo que su nombre pasó a integrar el listado de personas por cuya ubicación el Estado ofrece una compensación económica.

De acuerdo con el expediente judicial n.° 06903-2022-41-1601-JR-PE-07, Bazán Valderrama fue condenado a cadena perpetua por el secuestro agravado del empresario Manuel Rodríguez Cruzado. El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declaró penalmente responsables a los acusados involucrados en este caso.

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¿Por qué buscan a 'Jolín'? la condena y los casos de secuestro vinculados al prófugo

El expediente señala que Rodríguez Cruzado fue secuestrado el 16 de mayo de 2022 en un lavadero de autos de Trujillo. Según la investigación, los responsables utilizaron chalecos similares a los empleados por la Divincri para acercarse al empresario, reducirlo y trasladarlo contra su voluntad hasta un inmueble ubicado en el asentamiento humano Nuevo Jerusalén, en La Esperanza.

La familia de la víctima recibió una exigencia económica durante el cautiverio. Aunque se entregó parte del dinero solicitado, el empresario fue asesinado y posteriormente enterrado en un descampado de Las Delicias, en el distrito de Moche. Permaneció privado de su libertad durante más de dos meses.

Las investigaciones también ubican a Bazán Valderrama en otros episodios de violencia criminal ocurridos en Trujillo. Su nombre aparece relacionado con el secuestro de la empresaria Nilda Alexandra Arrascue Espinoza, ocurrido en noviembre de 2022, así como con el caso del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro de sus acompañantes registrado el 30 de agosto.

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