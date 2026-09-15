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Indecopi sanciona en primera instancia a Integra Tec con más de 5 millones de soles por adquirir Telefónica del Perú sin control previo

Este caso marca la primera sanción de Indecopi por "gun jumping" bajo el régimen de control de concentraciones empresariales vigente desde 2021. La empresa puede apelar la decisión.

La operación se concretó en abril de 2025 cuando Integra Tec obtuvo el 99,3 % de las acciones de Telefónica, superando umbrales económicos establecidos en la Ley 31112.
La operación se concretó en abril de 2025 cuando Integra Tec obtuvo el 99,3 % de las acciones de Telefónica, superando umbrales económicos establecidos en la Ley 31112. | Foto: Andina/Composición LR
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó en primera instancia administrativa a Integra Tec International Inc. y a su grupo económico con una multa de 1.000 UIT, equivalente a S/5.500.000, por ejecutar la adquisición de Telefónica del Perú S.A.A. sin haber cumplido previamente con las obligaciones establecidas por el régimen de control previo de operaciones de concentración empresarial.

La operación se concretó en abril de 2025, cuando Integra Tec International Inc. adquirió el 99,3% de las acciones de Telefónica del Perú S.A.A. y obtuvo su control. Según la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, la transacción superaba los umbrales económicos previstos en la Ley 31112, por lo que debía ser notificada y sometida al procedimiento correspondiente antes de su ejecución.

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Indecopi impone multa de 1.000 UIT a Integra Tec por adquirir Telefónica del Perú sin autorización previa

La Comisión determinó que Integra Tec y su grupo económico incurrieron en las infracciones contempladas en el artículo 27 de la Ley 31112. La entidad concluyó que no presentaron la solicitud de autorización exigida y ejecutaron la operación antes de completar el proceso de control previo ante el Indecopi.

Durante el procedimiento administrativo, la empresa sostuvo que la compra de Telefónica del Perú era su primera operación en el país y que, por esa razón, no estaba obligada a realizar una notificación previa. Sin embargo, tras evaluar el caso, la Comisión descartó ese argumento y estableció que la adquisición sí debía ser sometida al control previo establecido por la legislación peruana.

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¿Qué es el gun jumping? La infracción detectada por Indecopi en la compra de Telefónica

El término gun jumping identifica, dentro del régimen de control de concentraciones empresariales, aquellas situaciones en las que una operación que debe pasar por autorización previa es ejecutada sin cumplir las obligaciones de notificación o suspensión previstas por la normativa.

La decisión de la Comisión constituye el primer caso de gun jumping sancionado bajo el régimen general de control previo de operaciones de concentración empresarial vigente desde 2021. La multa asciende a 1.000 UIT y la resolución todavía no es definitiva, pues Integra Tec puede apelarla ante la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, que actúa como última instancia administrativa y podrá confirmar, revocar o anular la decisión.

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