El asteroide acabó con los dinosaurios, pero algunas aves sobrevivieron: un fósil podría explicar cómo lo lograron

Un fósil de excremento dinosaurio encontrado en Montana revela la preservación de diminutas plumas y restos de una ave prehistórica. | Foto: David DeMar Jr./Field Museum

Un fósil de excremento dinosaurio encontrado en Montana revela la preservación de diminutas plumas y restos de una ave prehistórica. | Foto: David DeMar Jr./Field Museum

Hace 66 millones de años, un asteroide impactó contra la Tierra y desencadenó una de las mayores extinciones de la historia. Sin embargo, mientras los dinosaurios no avianos desaparecieron, una rama de las aves consiguió superar aquel evento y llegar hasta nuestros días.

Ahora, un extraño fósil encontrado en Montana, Estados Unidos, podría aportar nuevas pistas sobre esa supervivencia. Se trata de un excremento fosilizado de dinosaurio que conservó diminutas plumas, huesos y hasta restos de la última comida de un ave prehistórica.

Pluma fosilizada en el excremento del dinosario.

Un excremento de dinosaurio conservó las plumas

El fósil fue encontrado en 2016 en la Formación Hell Creek por el paleontólogo David DeMar Jr. Mientras buscaba restos de peces, descubrió un coprolitoque inicialmente parecía contener material vegetal. Una inspección posterior reveló que escondía una diminuta pluma fosilizada.

Los investigadores utilizaron microtomografía computarizada para estudiar el interior del fósil y encontraron múltiples plumas y huesos de las patas. Los restos probablemente pertenecieron a un pequeño hesperornitiforme, un grupo de aves buceadoras y no voladoras que finalmente desapareció.

El plumaje podría explicar quién sobrevivió al asteroide

Según los investigadores, algunas de las plumas tenían una estructura más primitiva y aislaban peor del frío que el plumaje de las aves modernas. Tras el impacto, el polvo y el azufre bloquearon la luz solar, provocando un fuerte descenso de las temperaturas y una reducción de los alimentos disponibles.

En esas condiciones, mantener el calor habría requerido más energía, mientras que la escasez de alimento dificultaba obtenerla. Los científicos plantean que las diferencias en el plumaje pudieron favorecer a las aves del grupo que sobrevivió, aunque encontrar fósiles de aves modernas anteriores al impacto será necesario para confirmar esta hipótesis.