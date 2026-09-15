Niño Costero duplica su probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria: más de 3 millones de menores están expuestos

ENFEN indicó que El Niño Costero continuaría hasta mediados del otoño (hemisferio sur) de 2027. | Composición LR

ENFEN indicó que El Niño Costero continuaría hasta mediados del otoño (hemisferio sur) de 2027. | Composición LR

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El Perú se encamina hacia un verano marcado por temperaturas excepcionalmente altas, lluvias intensas y una elevada exposición de la población a inundaciones y otros peligros asociados al fenómeno El Niño. El nuevo comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la Alerta de El Niño Costero y advierte que el evento tiene su mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027.

El escenario podría ser especialmente severo durante el verano de 2027. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que Lima Metropolitana podría alcanzar picos de 36 °C en febrero, mientras que la sensación térmica llegaría a 38 °C debido a la humedad. La proyección supone superar el registro histórico de 35,2 °C correspondiente a febrero de 1998.

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Lima podría alcanzar los 36 °C

El representante del Senamhi, Nelson Quispe, señaló que las condiciones generadas por El Niño hacen probable que durante el verano de 2027 se supere el récord registrado en 1998.

La proyección apunta a temperaturas de hasta 36 °C, mientras que la combinación con una elevada humedad podría hacer que las personas perciban alrededor de 38 °C de sensación térmica.

El especialista explicó que febrero sería uno de los meses de mayor impacto. La temperatura promedio diaria en Lima podría ubicarse alrededor de los 32 °C a 33 °C, mientras que los valores máximos serían mayores en los sectores alejados del litoral.

Entre los distritos de Lima que suelen registrar las temperaturas más altas figuran Ate, Santa Anita, La Molina y San Juan de Lurigancho, donde los registros pueden ser hasta tres grados superiores a los de los distritos cercanos al mar.

El calor, además, ya se manifiesta antes del verano. Durante agosto, Campo de Marte registró una máxima de 28 °C, frente a los 22 °C registrados en el mismo mes del año anterior, según información difundida por Senamhi.

¿Qué zonas del país enfrentarán mayor riesgo?

El ENFEN señala que durante el trimestre setiembre-noviembre las temperaturas del aire permanecerán muy por encima de lo habitual en la costa peruana y podrían establecerse nuevos récords.

En cuanto a las lluvias, la situación más crítica se concentra inicialmente en la costa norte, donde se esperan precipitaciones por encima de los valores normales y posibles episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre.

Las regiones más directamente expuestas al impacto de la zona Niño 1+2 son Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. El Senamhi ha señalado que estas regiones recibirán los efectos más directos de las condiciones asociadas a esta zona del Pacífico.

Para el verano de 2027, el escenario de lluvias superiores a los promedios históricos se extiende a:

Tumbes

Piura

Lambayeque

La Libertad

costa central

sierra norte occidental

En contraste, la sierra sur y sectores de la Amazonía presentarían condiciones de lluvias entre normales e inferiores a lo habitual.

Más de 3 millones de menores están en zonas de riesgo

El impacto potencial no solo se mide por las temperaturas y las precipitaciones. Unicef identificó a 3 millones 6.028 niñas, niños y adolescentes que viven en zonas con riesgo alto o muy alto frente a eventos naturales asociados al fenómeno El Niño 2026-2027.

La cifra representa el 31% de la población peruana de 0 a 17 años. La estimación fue elaborada por Unicef utilizando información del Censo Nacional 2025 del INEI y los niveles de riesgo proporcionados por Cenepred.

Cinco regiones concentran a 1.871.099 menores, equivalentes al 62% del total expuesto: La Libertad, Lima, Piura, Lambayeque e Ica.

La Libertad registra la mayor cantidad de niños y adolescentes expuestos, seguida por Lima, Piura, Lambayeque e Ica.

13.093 colegios están en zonas de riesgo

La infraestructura educativa también se encuentra expuesta. Unicef advierte que 13.093 locales educativos, equivalentes al 43,4% del total nacional, están ubicados en zonas de riesgo alto o muy alto.

Una emergencia podría interrumpir las clases y afectar la continuidad del servicio educativo.

El organismo internacional recomienda que cualquier suspensión de clases sea focalizada y que se establezcan alternativas para recuperar rápidamente las actividades. También advierte que las escuelas no deberían convertirse en albergues, debido a que esto podría retrasar el retorno de los estudiantes a las aulas.

1.917 establecimientos de salud están expuestos

El riesgo también alcanza al sistema sanitario. Unicef identificó 1.917 establecimientos de salud estatales ubicados en zonas de riesgo alto o muy alto frente a inundaciones.

La cifra equivale al 20% de los establecimientos estatales del país.

La eventual afectación de estos locales podría dificultar el acceso a controles de salud, vacunación, atención nutricional y otros servicios esenciales, especialmente para niños y gestantes.

Además, las inundaciones podrían favorecer el incremento de enfermedades como dengue, infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, por lo que Unicef plantea reforzar la vigilancia epidemiológica y garantizar el acceso a agua segura.

El norte tendrá lluvias y aumento de caudales

El ENFEN prevé que los ríos de la región hidrográfica del Pacífico presenten caudales superiores a lo normal en el norte, principalmente desde noviembre.

El escenario de mayor precipitación se prolongaría durante el verano de 2027. La costa norte, la costa central y la sierra norte occidental registrarían lluvias por encima de los promedios históricos.

Senamhi también ha advertido que en Lima podrían presentarse episodios de lluvias importantes, aunque con una frecuencia menor que en el norte. Estas precipitaciones podrían generar incrementos importantes de los caudales.

PUEDES VER: El Niño Costero extendería las lluvias hasta la costa central si alcanza una magnitud extraordinaria

Sierra sur y Amazonía: escenario contrario

Mientras la costa enfrentará calor y, en el norte, lluvias superiores a lo normal, el panorama será diferente en otras regiones.

El ENFEN prevé condiciones de lluvias normales a inferiores en la sierra sur y sectores de la Amazonía.

El escenario también podría afectar la disponibilidad de agua. En Puno, por ejemplo, especialistas del Senamhi han advertido sobre una tendencia descendente en los caudales de ríos tributarios del lago Titicaca, como Ramis, Huancané y Lave, situación que podría repercutir en la agricultura y el abastecimiento de la población.

El fenómeno podría prolongarse hasta 2027

El ENFEN estima que El Niño Costero continuará hasta mediados del otoño de 2027. La etapa de mayor intensidad se concentraría entre setiembre de 2026 y enero de 2027, periodo en el que existe la mayor probabilidad de que alcance una magnitud extraordinaria.

Entre febrero y marzo de 2027, el fenómeno todavía se mantendría entre una magnitud fuerte y extraordinaria. Posteriormente comenzaría a debilitarse de manera gradual hasta aproximarse a una condición neutra durante el otoño.

En paralelo, el fenómeno El Niño en la región Niño 3.4 tendría una magnitud muy fuerte entre setiembre de 2026 y enero de 2027, para luego pasar a fuerte entre febrero y marzo.

El mar también sentirá los efectos

El calentamiento del océano tendrá consecuencias sobre los recursos pesqueros.

ENFEN prevé que la anchoveta de la región norte-centro permanezca profundizada y replegada hacia la zona costera durante las próximas semanas.

Frente a la costa central, en tanto, continuará la disponibilidad de especies asociadas a aguas ecuatoriales y oceánicas, como pez sierra, samasa, perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla.

La alteración de las condiciones oceanográficas constituye otro de los efectos de un Niño Costero que, de acuerdo con las proyecciones oficiales, podría extenderse durante varios meses más.

Un escenario que exige preparación

Con una temporada de lluvias que se extenderá entre setiembre de 2026 y abril de 2027, el ENFEN ha pedido a las autoridades considerar los escenarios de riesgo actualizados y adoptar medidas para reducir los posibles impactos.

La advertencia coincide con el llamado de Unicef a garantizar la continuidad de servicios esenciales para la infancia, particularmente educación, salud, nutrición, agua segura y protección.

El próximo comunicado oficial del ENFEN será publicado el 28 de setiembre de 2026, cuando se actualizarán las proyecciones sobre la evolución de El Niño Costero.