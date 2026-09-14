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Partido Cívico Obras solo respaldará el pedido de facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno del Niño

El vocero de los diputados, Víctor Piñán, reveló que el premier Luis Galarreta se comprometió a detallar punto por punto cuáles de las 66 medidas del pedido de facultades corresponden a estas materias

Partido Cívico Obras solo respaldará el pedido de facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno del Niño
Partido Cívico Obras solo respaldará el pedido de facultades en seguridad ciudadana y Fenómeno del Niño | Foto: composición LR
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La bancada de Obras anunció que solo priorizará la aprobación de medidas vinculadas al fenómeno de El Niño y a la seguridad ciudadana, tras una reunión sostenida con el premier Luis Galarreta. El grupo parlamentario informó que el jefe del Gabinete se comprometió a precisar cuáles de los 66 puntos del pedido de facultades legislativas corresponden a estas dos materias y a entregarlos de forma desagregada.

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“Él está en favor de dar y otorgar al ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y en materia de fenómenos del niño y nosotros seguimos la línea de Ricardo Belmón Casinelli. Ojo, que dentro de la reunión que hemos sostenido también el premier se ha comprometido en señalar específicamente cuáles son los puntos de los sesenta y seis del paquete de del periodo de facultades y se ha comprometido en entregarlos punto a punto si pertenecen a la materia de fenómenos del niño o a seguridad ciudadana", dijo Víctor Piñán, vocero de la Cámara de diputados de Obras.

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Constitución postergó el debate hasta después de la semana de representación

La posición de OBRAS se conoce mientras la Comisión de Constitución, presidida por Giannina Avendaño, aplazó la revisión del predictamen hasta después de la semana de representación parlamentaria, prevista del 21 al 25 de septiembre. Avendaño explicó que varias comisiones pidieron ampliar el plazo para entregar sus informes, por lo que el grupo de trabajo recién reuniría el material completo la próxima semana.

Sin embargo, el artículo 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados fija un plazo de 15 días hábiles improrrogables para dictaminar este tipo de proposiciones, sin margen legal para extensiones.

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Siete comisiones ya rechazaron el pedido

Siete de las doce comisiones emitieron opinión desfavorable al pedido de facultades. Estas son Infraestructura, Producción, Energía y Minas, Ciencia e Innovación, Trabajo, Justicia y Defensa del Consumidor, mientras que solo dos lo respaldaron: Defensa Nacional y Orden Interno, y Medio Ambiente. Tres comisiones, entre ellas Economía, aún no definen postura.

No es casualidad que Defensa Nacional y Orden Interno sea justo una de las dos comisiones que sí le dio luz verde al pedido, pues es el mismo terreno donde ahora OBRAS quiere poner su apoyo, junto con El Niño, mientras deja en pausa su decisión sobre el resto de las 66 medidas.

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