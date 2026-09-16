Se registran más de 250 homicidios en los primeros 50 días del gobierno de Keiko Fujimori.

Se registran más de 250 homicidios en los primeros 50 días del gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Presidencia

A casi dos meses del inicio del gobierno de Keiko Fujimori, el Perú registró 267 homicidios entre el 28 de julio y el 14 de septiembre. Sin embargo, la cifra real rozaría los 300 casos en todo el país, según un análisis realizado por el especialista e ingeniero de datos Juan Carbajal sobre la base de los registros del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

El informe técnico detalla que la principal causa de estas muertes es el uso de armamento. Del total de víctimas en el país, 196 de 267 fallecieron por disparos, lo que representa un 73,4% del registro general.

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Esta modalidad alcanza los porcentajes más altos en Piura con 90.5%, Ica con 90%, La Libertad con 89.7%, Callao con 83.3% y Lima con 81.1%.

Falta de precisión en los datos de la capital

El incremento hacia los 300 casos se explica por vacíos en la plataforma oficial. Carbajal señala que existen al menos 29 muertes por impacto de bala sin registro definitivo o clasificadas como “ignoradas”.

La mayoría de estos decesos que no están tipificados se ubican en el Callao con 9 casos y Lima Metropolitana con 7 casos. Otros distritos afectados son Ventanilla con 5 casos y Comas con 3.

El analista precisa que estos datos podrían subir en los próximos días conforme el Sinadef actualice la base de datos.

Evolución del registro oficial

Las cifras muestran un aumento constante en los reportes del Sinadef. Un balance previo, con datos al 11 de septiembre, contabilizaba 248 homicidios y 181 muertes por arma de fuego.

En esa misma fecha, el sistema contabilizaba 28 casos en condición no especificada. El especialista precisa que estos números suben de forma progresiva a medida que las regiones ingresan sus actas pendientes.

Análisis de la variación en solo tres días

La actualización de la base de datos entre el 11 y el 14 de septiembre muestra un aumento de 19 homicidios confirmados en solo 72 horas, al pasar de 248 a 267 muertes en el país.

En ese mismo lapso, los decesos causados por proyectil de arma de fuego subieron de 181 a 196 casos, lo que significó un incremento de 15 nuevos asesinatos por bala.

Esta tendencia al alza consolidó el nivel récord de violencia armada contra adolescentes en lo que va del periodo gubernamental.

Récord histórico en crímenes contra adolescentes

Las cifras estatales muestran un impacto directo en la población menor de edad. En lo que va de 2026, el registro de homicidios de adolescentes ya superó la totalidad de casos reportados durante todo el 2024 y bordea el acumulado total de 2025.

Entre el 1 de enero y el 23 de agosto de este año, el Sinadef contabiliza 67 adolescentes asesinados en el país. El número rebasa los 62 crímenes ocurridos en todo el 2024 y se aproxima a las 88 muertes documentadas en los doce meses de 2025.

Las armas de fuego provocaron 46 de estas 67 muertes en menores. Este indicador supera los 43 casos reportados en el mismo periodo del año anterior y duplica los registros acumulados entre enero y agosto de los años 2022, 2023 y 2024.

La cifra real es mayor debido a pendientes en la plataforma oficial. El sistema registra otros 10 fallecimientos de adolescentes por impacto de bala bajo la etiqueta de ignoradas, a la espera del reporte médico definitivo.

Perspectivas y fallas de gestión en el sector

Frente a este escenario, Frank Casas, experto en seguridad ciudadana y crimen organizado advirtió para La República sobre el deterioro de la seguridad y cuestionó el manejo de las cifras oficiales por parte del Ejecutivo.

“El crecimiento de los homicidios en el Perú ha venido creciendo de manera exponencial, y ahorita estamos en una tasa superior al 10%. Probablemente va a llegar al 11%, de acuerdo a las mismas datas del INEI. (…) La policía sigue utilizando datos medidos por ellos que lastimosamente tienen muchos problemas metodológicos. No son datos que nos permiten medir con certeza la situación de los homicidios en el Perú”.

El analista sostuvo que resulta inviable una reducción acelerada de los crímenes a corto plazo, por lo que indicó que es necesario un mensaje del gobierno apegado a la realidad.

“En esa situación en donde es muy complejo y estadísticamente difícil pensar que esto va a bajar de manera rápida o en el corto plazo, es que los ministros, el gobierno en general, tienen que ser consciente de que no hay espacio por el momento para un discurso positivo, ni menos aún un discurso que intente decirnos que estamos mucho mejor que antes, porque no es congruente con la realidad”.