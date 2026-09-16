¿Bomba de tiempo? Alertan riesgo por estrecha salida en Estadio San Marcos ante conciertos de BTS

Vecinos de la Unidad Vecinal N.° 3 alertan sobre las condiciones de evacuación alrededor del Estadio San Marcos, donde se realizarán tres conciertos de BTS los días 7, 9 y 10 de octubre. | Composición LR

Vecinos de la Unidad Vecinal N.° 3 alertan sobre las condiciones de evacuación alrededor del Estadio San Marcos, donde se realizarán tres conciertos de BTS los días 7, 9 y 10 de octubre. | Composición LR

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Vecinos de la Unidad Vecinal N.° 3 expresaron su preocupación por las condiciones de evacuación en los alrededores del Estadio San Marcos, donde se realizarán tres conciertos de BTS los próximos 7, 9 y 10 de octubre. Según los residentes, las obras vinculadas a la Línea 2 del Metro han reducido considerablemente el espacio disponible en las inmediaciones de la puerta 5 del recinto, lo que genera un punto de circulación estrecho para el desplazamiento de grandes cantidades de personas.

La alerta fue difundida por los propios vecinos luego de la salida de un reciente concierto realizado en el estadio. En videos compartidos por los residentes se observa una zona de tránsito delimitada por las obras, que —según su denuncia— se extiende por aproximadamente 500 metros y tendría en algunos puntos apenas 1,5 metros de ancho.

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Los vecinos sostienen que esta configuración podría dificultar la evacuación rápida de los asistentes ante una emergencia, especialmente si se produce una situación de pánico. Por ello, solicitan que las autoridades competentes revisen las condiciones de seguridad antes de los tres conciertos de BTS, que concentrarán a decenas de miles de personas por jornada.

Piden revisar rutas de evacuación

Tras el concierto de Arcángel realizado en el Estadio San Marcos, la madrugada del 13 de septiembre, vecinos de la Unidad Vecinal N.° 3 alertaron sobre la concentración de miles de personas en la salida del recinto. Según los residentes, las obras de la Línea 2 del Metro han reducido el espacio de circulación en los alrededores de la puerta 5 y generado un cuello de botella durante la salida de los asistentes.

"Al cercarlo, ha angostado todas las veredas", explicó un vecino de la zona, quien señaló que la salida hacia el lado derecho del estadio conduce a un tramo reducido por los cercos de la construcción. De acuerdo con su testimonio, en ese punto se forma un embudo de aproximadamente 1,5 a 2 metros de ancho. "En otras ocasiones se ha atracado tanto que algunos de los vecinos hemos tenido que abrir la puerta para que se desfogue y no haya gente que se desmaye", relató.

El residente sostuvo que el problema podría agravarse durante los tres conciertos de BTS previstos para octubre, debido a la cantidad de público que se espera. "Imagínense con tal cantidad de adolescentes, tres días, mínimo 40.000 cada día", manifestó. También recordó que en anteriores conciertos las filas de ingreso llegaron hasta la avenida Colonial y sostuvo que la concentración de público ya ha generado dificultades de circulación en la zona.

Ante este escenario, los vecinos plantean que se priorice la salida hacia la avenida Colonial, donde, según explican, existen cuatro carriles que ofrecen mayor espacio de circulación. "Ellos tienen que bloquear esta salida en forma de embudo y hacer que todas las personas salgan hacia el lado izquierdo, hacia la avenida Colonial", propuso el residente.

El vecino precisó que los residentes no se oponen a la realización de conciertos, sino que piden que se tomen medidas para reducir los riesgos durante el ingreso y la salida del público. "No estamos en contra de los conciertos, estamos en contra de los peligros", enfatizó. Además, afirmó que los residentes han presentado comunicaciones a autoridades municipales y que desde hace varios años advierten sobre los problemas generados por estos eventos.

La República buscó conocer si la Municipalidad de Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Defensa Civil han realizado una inspección técnica de las rutas de evacuación del estadio y qué medidas se implementarán durante los tres conciertos. Por su parte, Indeci precisó que a la comuna le compete el tema de seguridad. Hasta el cierre de la nota aún se esperan descargos.

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¿Cuándo son los conciertos de BTS?

La organización de BTS tiene programados tres conciertos en San Marcos: miércoles 7, viernes 9 y sábado 10 de octubre, con inicio estimado a las 8 p. m. y una duración aproximada de tres horas.

La llegada del grupo surcoreano ya genera una importante movilización entre sus seguidores. A menos de un mes de los shows, seguidores instalaron carpas en los exteriores del estadio y organizaron turnos para permanecer en la zona durante las 24 horas.

La preocupación cobra relevancia debido a la magnitud de los eventos. Ticketmaster Perú informa que el recinto tiene un aforo total de 52.861 personas, incluyendo personal de producción, proveedores y asistentes. Para las fechas de octubre, la capacidad de venta publicada para cada jornada bordea las 40.000 entradas.

Además, la organización ha establecido que los menores de edad desde los 8 años pueden ingresar al evento, pero deben hacerlo acompañados de un adulto responsable y con entrada para el mismo sector.