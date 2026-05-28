Uganda cierra su frontera con Congo por brote de ébola sin vacuna disponible que ya supera las 200 muertes

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Uganda cerró el miércoles 27 de mayo su frontera con la República Democrática del Congo ante el avance del brote de ébola que afecta a la provincia congoleña de Ituri y que ya supera las 200 muertes sospechosas. La medida llegó después de que su capital, Kampala, confirmara siete casos y un fallecimiento relacionado con el virus.

La doctora Diana Atwine, alta funcionaria del Ministerio de Salud de Uganda, explicó en una rueda de prensa que todas las personas autorizadas a ingresar pasarán por vigilancia epidemiológica y un estricto control sanitario. Las autoridades también suspendieron vuelos con origen y destino en el Congo y aplazaron un festival católico que cada año moviliza a miles de personas.

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OMS alerta por expansión del ébola en zona de conflicto armado

La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria global tras registrar más de 1.000 casos sospechosos y más de 200 fallecimientos vinculados a la epidemia. Tedros Adhanom Ghebreyesus confirmó que viajó a la República Democrática del Congo para supervisar la respuesta sanitaria. “El ébola está de vuelta”, señaló el director de la OMS en redes sociales, donde alertó que la provincia de Ituri enfrenta “una colisión catastrófica de enfermedad y conflicto”.

La situación afecta una región marcada por la violencia armada y los desplazamientos masivos. En Ituri operan grupos como Codeco y las Fuerzas Democráticas Aliadas, vinculadas al Estado Islámico, según reportes citados por organismos internacionales. La ONU calcula más de 273.000 desplazados internos en la zona, un escenario que dificulta el rastreo de contactos y limita el despliegue médico. De 2018 a 2020, el noreste congoleño sufrió otra epidemia que dejó más de 2.200 muertos.

Cepa Bundibugyo preocupa por falta de vacuna autorizada

El actual brote corresponde a la cepa Bundibugyo, una variante para la que todavía no existe una vacuna autorizada. Expertos sanitarios consideran este punto especialmente preocupante debido a la rápida expansión del virus en áreas con intenso movimiento fronterizo entre Congo, Uganda y Sudán del Sur.

Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares, cansancio y malestar de garganta. Después pueden aparecer vómitos, diarrea y complicaciones renales y hepáticas. Según Médicos Sin Fronteras, esta cepa presenta una tasa de mortalidad que va del 25% al 40%. El Ministerio de Salud congoleño reportó 121 casos confirmados y 17 muertes verificadas hasta el 26 de mayo, además de más de mil contagios sospechosos.

África oriental activa vigilancia ante avance del virus en RDC

Los países vecinos reforzaron medidas de prevención frente al aumento de la enfermedad en África. Kenia incrementó controles de temperatura y rastreo epidemiológico en aeropuertos y pasos fronterizos, mientras Sudán del Sur desplegó equipos de detección temprana en zonas limítrofes con la RDC.

La Comunidad de África Oriental pidió a sus miembros intensificar los protocolos de salud pública. Uganda aseguró que mantiene a todos sus pacientes en cuarentena y bajo supervisión médica. “Muchos fueron detenidos en la frontera y remitidos a centros de referencia dentro del Congo”, declaró la doctora Atwine.

El posible traslado de pacientes estadounidenses expuestos al virus hacia Kenia también generó polémica política. Miguna Miguna, abogado opositor al presidente William Ruto, calificó la medida como “un acto de alta traición” en redes sociales.

Cierre de USAID obstaculiza control del ébola

Especialistas advirtieron que los recortes aplicados por la administración de Donald Trump a las redes de control epidemiológico y el cierre de USAID han debilitado la respuesta internacional frente al brote de ébola.

Las autoridades congoleñas buscan acceso a tratamientos experimentales con anticuerpos para múltiples cepas mientras continúan las labores de contención. La OMS envió 18 toneladas de suministros médicos a la RDC y mantiene equipos desplegados sobre el terreno. Tedros Adhanom Ghebreyesus sostuvo que el Congo ya derrotó al ébola en 16 ocasiones anteriores y aseguró que “la decimoséptima no será diferente, pero tenemos que actuar ahora”.