Pésimas noticias para Walmart | Dos personas fueron acusadas de robar más de $7.000 al supermercado y lograron escaparse: ¿Cómo ocurrió el robo?

Dos personas fueron acusadas de robar más de $7.000 al supermercado Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Dos personas fueron acusadas de robar más de $7.000 al supermercado Walmart. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Un nuevo suceso dentro de un Walmart ha vuelto a poner en la mira a la reconocida cadena de supermercados. En esta ocasión, la policía de Collierville, Tennessee, reportó que dos hombres fueron señalados como sospechosos de un robo que les ocasionó una pérdida de $7.724 a Walmart. Este terrible hecho ocurrió el pasado 15 de agosto en el Walmart Money Center.

¿Cómo ocurrió el robo de más de $7.000 al Walmart?

De acuerdo con lo informado por el Departamento de Policía de Collierville a diversos medios de la ciudad, los dos hombres realizaron una serie de transacciones económicas dentro del establecimiento. Se presume que durante el proceso, los sospechosos utilizaron un método muy conocido como cambio rápido. De esa manera confundieron al empleado mientras contaba el efectivo.

Dos hombres son acusados de robar a un Walmart en EE.UU.

Esta maniobra permitió que los hombres se retiraran del lugar con una cantidad de dinero que, de acuerdo con las autoridades, hizo que la empresa estadounidense perdiera un total de $7.724. El caso sigue bajo investigación por las autoridades de Estados Unidos, pues aún no han logrado identificar o localizar a los responsables del robo.

Walmart en EE.UU.: ¿Lograron localizar a los ladrones sospechosos?

El Departamento de Policía de Collierville ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para conseguir más información sobre los sospechosos, pues de esa manera podrían identificar a los dos hombres buscados por el robo en el Walmart.

Las personas que reconozcan a alguno de los sospechosos podrán comunicarse con la División de Detectives del Departamento de Policía de Collierville al (901) 457-2520. Además, también tienen la opción de brindar información de manera anónima a través de un mensaje de texto al 847411. Para ello, se debe escribir "CPDTIP" y añadir los datos disponibles sobre los sospechosos.

¿Cuál es la otra presunta red de robos en Walmart de EE.UU. que fue descubierta?

Otro grupo de malhechores estaría utilizando una nueva modalidad de robo en un Walmart. Ellos utilizan recibos digitales de compras realizadas en efectivo. Con esos comprobantes, los sospechosos podían intentar devolver los productos y recibir el reembolso en efectivo.

El método consiste en ingresar a una tienda Walmart sin mercancía, tomar un producto de alto valor que coincidiera con un recibo y dirigirse al área de atención al cliente para solicitar una devolución, evitando las cajas registradoras. En otros casos, un integrante habría tomado el producto y dejado el artículo dentro de un carrito fuera de las cajas.

Después, otro sospechoso ingresaba, recogía el carrito y llevaba la mercancía al servicio de atención al cliente para completar una devolución.